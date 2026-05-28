Grandes estudios de Hollywood elevaron sus ganancias en 2025 pese a menor taquilla

Los grandes estudios de Hollywood continúan recuperando terreno en la taquilla mundial tras el impacto de la pandemia de COVID-19. Aunque la industria todavía no alcanza los niveles de 2019, el aumento en los ingresos y la mejora en los márgenes de ganancia durante 2025 reflejan una estrategia más enfocada en controlar costos y apostar por franquicias de alto rendimiento, según datos de S&P Global Market Intelligence.

En total, los principales estudios estrenaron 97 películas en cines durante 2025, la cifra más alta desde la pandemia. De ese total, 19 correspondieron a reestrenos y 78 fueron producciones nuevas. El volumen de lanzamientos continúa acercándose al promedio anual de 112 películas registrado entre 2011 y 2019.

Las estimaciones apuntan a que las películas lanzadas en 2025 generaron ingresos totales cercanos a los US$22.140 millones, un incremento de 5,9 % frente a los US$20.920 millones obtenidos por las 86 producciones estrenadas en 2024. Aun así, la cifra representa apenas el 74,7 % de los US$29.650 millones alcanzados en 2019, antes de la crisis sanitaria.

El repunte de la rentabilidad no estuvo impulsado únicamente por mayores ingresos, sino también por una reducción en los costos de producción y mercadeo. Los costos totales de las películas de 2025 disminuyeron 2,8 % hasta los US$15.910 millones, gracias principalmente a menores gastos de producción y publicidad. Esto permitió que el beneficio neto creciera 36,8 %, hasta los US$6.230 millones de dólares, elevando el margen neto al 28,2 %.

En ese escenario, Walt Disney Studios Motion Pictures volvió a liderar la industria. El estudio obtuvo un fuerte impulso gracias a “Zootopía 2” y “Lilo & Stitch”, películas que en conjunto recaudaron 2.910 millones de dólares en taquilla mundial. S&P Global estima que las 14 películas de Disney generarán ingresos totales de US$6.150 millones y beneficios netos por US$2.410 millones, con un margen de 39,2 %.