Empresas & Management

McDonald’s sorprende en 2025: ingresos arriba de lo esperado y mayor crecimiento por estrategias de valor

La cadena de comida rápida reportó ingresos por US$26.885 millones en 2025 y un sólido crecimiento en ventas comparables, impulsado por su estrategia de precios y el fortalecimiento de su programa de lealtad.

Por revistaeyn.com / Agencias McDonald’s (NYSE: MCD) cerró 2025 con resultados que superaron las proyecciones del mercado, consolidando un año de crecimiento moderado pero consistente en ingresos y utilidades, con un cuarto trimestre particularmente sólido que captó la atención de los inversores en Wall Street. La compañía obtuvo un beneficio neto anual de US$8.563 millones, un 4% más que en 2024, mientras que los ingresos totales ascendieron a US$26.885 millones, también con un avance interanual del 4%. Las cifras reflejan la capacidad del grupo para sostener rentabilidad en un entorno de consumo más selectivo y presionado por la inflación acumulada de los últimos años.

Fuerte cierre de año

El foco del mercado estuvo en el cuarto trimestre de 2025, período en el que McDonald’s reportó:

-Ingresos por US$7.009 millones, un incremento del 10% interanual y por encima de los US$6.840 millones que anticipaba Wall Street.

-Utilidad neta de US$2.164 millones, con un crecimiento del 7% respecto al mismo trimestre de 2024.

+Ventas comparables globales de +5,7%, superando el 3,9% proyectado por analistas. En Estados Unidos, su principal mercado, las ventas comparables crecieron 6,8%, una recuperación significativa frente a la contracción del 1,4% registrada el año anterior. Desde la perspectiva de los analistas, este dato confirma una mejora en tráfico y en percepción de valor, dos variables clave para el desempeño del sector.

Estrategia de valor

El presidente y CEO, Chris Kempczinski, destacó que el “liderazgo por valor está funcionando”, en referencia al enfoque de la compañía en precios competitivos, promociones estratégicas y ofertas dirigidas a consumidores sensibles al gasto. -En términos operativos, el crecimiento estuvo respaldado por: -Campañas de marketing focalizadas y promociones de alto impacto.

-Ajustes en la arquitectura de precios para reforzar la percepción de asequibilidad.

Un mayor dinamismo del programa de fidelidad. El programa de lealtad cerró el año con 210 millones de usuarios activos, impulsando ventas anuales cercanas a US$37.000 millones, incluyendo franquicias. Este ecosistema digital se consolida como una herramienta clave para aumentar frecuencia de visita y ticket promedio.

Desempeño internacional

Fuera de Estados Unidos, la compañía mantuvo un crecimiento estable: -En mercados internacionales operados directamente, las ventas comparables crecieron 5,2%, con Reino Unido, Alemania y Australia liderando el avance. -En mercados licenciados, el crecimiento fue de 4,5%, con Japón como principal motor. El desempeño global sugiere una expansión balanceada y una adaptación efectiva a dinámicas locales, en un contexto de desaceleración económica en varias regiones.

Reacción del mercado