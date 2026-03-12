Ocio

Spotify pagó más de US$10 millones en concepto de derechos a 80 artistas

En total, la plataforma sueca pagó en 2025 un total de US$10.000 millones en 'royalties' -regalías, canon o derechos de autor- a la industria musical, que incluye a artistas, compositores y titulares de derechos.

Por Agencia EFE Los 80 artistas de mayor éxito en Spotify recibieron más de US$10 millones en derechos en 2025, asegura la compañía en su informe anual 'Loud & Clear', que detalla, sin especificar nombres, datos de pagos a artistas el año pasado. En total, la plataforma sueca pagó en 2025 un total de US$10.000 millones en 'royalties' -regalías, canon o derechos de autor- a la industria musical, que incluye a artistas, compositores y titulares de derechos.

Además de estos datos, la compañía destaca que en 2025, más de 1.500 artistas generaron más de un millón de dólares en concepto de 'royalties' solo en Spotify. Los artistas y los sellos independientes representaron la mitad de estos pagos, destaca Spotify, que facilita este informe por tercer año consecutivo. Según datos de la compañía, en 2025 más de 13.800 artistas generaron al menos US$100.000 al año únicamente con Spotify, casi US$1.400 más que en 2024. Estas cifras han experimentado un gran crecimiento a lo largo de una década. Por ejemplo hace diez años, el artista con mayores ingresos de la plataforma fue el único que alcanzó por primera vez 10 millones de dólares en derechos de autor, pero ahora esa cifra la alcanzan un total de 80 artistas.