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Grupo Financiero G&T Continental se suma a Guatemaltecos por la Nutrición para erradicar la desnutrición infantil

El trabajo conjunto con el programa de Castillo hermanos busca contribuir al bienestar de 5.000 niños y niñas en Chiantla, Huehuetenango, mediante un modelo integral que aborda los factores de salud, educación, agua y saneamiento, entre otros determinantes de la desnutrición.

Por: Revistaeyn.com La desnutrición infantil representa uno delos principales desafíos para el desarrollo de Guatemala, tanto por sus efectos en la salud, como por sus implicaciones en el aprendizaje y la calidad de vida de las nuevas generaciones. Frente a esta realidad, Grupo Financiero G&T Continental anunció su incorporación a Guatemaltecos por la Nutrición (GPN), el programa impulsado por Castillo Hermanos que trabaja para abordar las causas de la desnutrición desde una perspectiva integral. Su participación se enfocará en Chiantla, Huehuetenango, donde la iniciativa busca generar un impacto directo en 5.000 niños y niñas, más de 300 mujeres embarazadas y una población indirecta estimada en 50.000 personas. Para Enrique Rodríguez, CEO de Grupo Financiero G&T Continental, esta alianza representa una oportunidad para asumir un compromiso activo con el desarrollo de Guatemala, más allá de la actividad financiera.

UN MODELO CON ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL

Enrique Rodríguez destaca que uno de los elementos que motivó la incorporación del grupo es el enfoque multidimensional de Guatemaltecos por la Nutrición. Su modelo no se limita a la alimentación, sino que interviene en seis ejes: Atención Primaria en Salud, Soporte Nutricional, Aguay Saneamiento Ambiental, Acceso a Alimentos, Crecimiento Económico y Desarrollo Infantil Temprano. Esta perspectiva reconoce que la desnutrición infantil responde a múltiples factores que se relacionan entre sí y que, por tanto, requieren soluciones coordinadas para generar cambios duraderos. “Encontramos un modelo integral, basado en evidencia, y con resultados comprobados. Esa visión fue clave para nuestra decisión”, explica Rodríguez. De acuerdo con lo reportado, Guatemaltecos por la Nutrición busca fortalecer las capacidades de las familias y las comunidades atendidas, promover cambios de comportamiento y facilitar la transferencia de conocimientos entre generaciones. Esto con el fin de sostener los avances a largo plazo. En cuanto a la participación del Grupo Financiero G&T Continental, el CEO detalla que el seguimiento de la alianza se apoyará en un sistema de monitoreo que contempla la cobertura de las intervenciones y la evolución de indicadores relacionados con salud, nutrición y acceso a agua segura, así como su contribución a la reducción de la desnutrición infantil y el retardo en el crecimiento. Para Rodríguez, esta coalición evidencia que los grandes retos del país requieren esfuerzos compartidos; y que cuando diversos sectores trabajan con un propósito común, es posible generar impacto. “En Grupo Financiero G&T Continental creemos que la confianza también se construye generando bienestar para las comunidades. Esta unión es una muestra de que, cuando combinamos propósito, colaboración y acción, podemos transformar vidas y contribuir al desarrollo sostenible de Guatemala”, concluye.

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