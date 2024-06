Guatemala despide al ingenioso publicista Francisco 'Pancho' García

Empezó a trabajar, tras graduarse de bachiller, como vendedor de mostrador en la relojería Tic Tac, pero un día vio un anuncio en el que solicitaban a un redactor publicitario y pensó: “Bueno, he leído toda mi vida y escribo poesía y cuentos cortos”, así que fui a hacer la prueba, pero no me aceptaron. Tan solo tres días después hablé con un director creativo y, para sorpresa mía, me ofreció trabajar con él. Era Néstor Ahumada, un excelente publicista, comentó en una entrevista con Prensa Libre.