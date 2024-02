Guatemala requiere alianzas para impulsar el desarrollo sostenible

El discurso inaugural del evento estuvo a cargo de Connie de Paiz, vicepresidenta de la junta directiva de CentraRSE, quien resaltó: “Nos encontramos en un momento crucial para el desarrollo de nuestro país. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, donde los desafíos no conocen fronteras, la colaboración se convierte en la piedra angular del progreso”.

DESARROLLO SOSTENIBLE

El segundo día del Encuentro Alianzas 360: Impulsando el desarrollo sostenible de Guatemala fue inaugurado con la intervención de Karin Herrera, vicepresidenta Constitucional de Guatemala, y como parte del Encuentro Prosperidad, se llevó a cabo la plenaria “Panorama para fortalecer la competitividad en Guatemala”, a cargo de María Noel Vaeza, representante de ONU Mujeres.

“Tenemos la necesidad de mejorar la competitividad de las mujeres. La tasa global de participación de las mujeres en la economía es solamente del 43%. Imaginen toda esa energía transformadora que no se vierte en la economía”, expresó.

También se realizó el panel “Retos de empleabilidad y emprendimiento en Guatemala”, con la moderación de Davide Fiedler, senior consultant de CentraRSE, y panelistas como Adela Sagastume, de la Fundación Génesis Empresarial; Desirée Díaz, de ENEL; Hugo Maúl, de CIEN; y Juan Carlos Paiz, de la iniciativa Guatemala no se detiene. De acuerdo con los expertos, entre las prioridades que el país demanda en materia empleabilidad y emprendimiento están: sostenibilidad, innovación, resiliencia e inclusión. Además, el empoderamiento de las poblaciones vulnerables -mujeres, indígenas, jóvenes-, así como un sector público efectivo que pueda atender las necesidades de la población.

En el Encuentro Planeta se presentaron los retos del cambio climático para Guatemala y las líneas de acción en la gestión integral de riesgos que pueden ayudar a la población a prepararse mejor como sociedad. En este espacio se llevó a cabo la plenaria Riesgos Climáticos en Guatemala y en las Organizaciones, a cargo de Fernando García, del PNUD.

También se llevó a cabo el panel “Estrategias para construir un futuro verde”, con la moderación de Alberto Franco, de CentraRSE, y la participación como panelistas de Irasema Magaña, de CONRED; Iría González, de Connecting Business Initiative (CBI); y Werner Tánchez, de Naturaceites.

En la última parte del evento se llevó a cabo el Encuentro de Personas, en donde se dio una mirada a la situación actual de los retos sociales del país en materia de educación, salud y nutrición, y las recomendaciones para que la calidad de vida de la población tanto rural como urbana mejore a corto, mediano y largo plazo.

Como parte de este Encuentro, se realizó la plenaria “Panorama social en Guatemala”, a cargo de Tania Goosens, del Programa Mundial de Alimentos, así como el panel “Prioridades Nacionales para el Desarrollo Social”, con la participación de Carolina Quinteros, de PADF; Manuel Rodríguez, de UNICEF; Pablo Salazar, de UNFPA; y Verónica Spross, de EPE.

Durante el panel, los expertos resaltaron que el país enfrenta desafíos complejos, que no son lineales y necesitan abordarse en conjunto para poder tomar decisiones. Además, destacaron que no se pueden tener políticas públicas adecuadas sin que las poblaciones no participen en su diseño y ejecución.

Durante los días del evento también se presentaron casos de éxito de empresas e instituciones, con el objetivo de inspirar a seguir un camino más sostenible y como ejemplo tangible de que el cambio es posible. Entre los casos de éxito presentados están: ENEL, Panifresh, BAC Credomatic, Íntegro, Naturaceites, PADF, Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, Dos Pinos y Walmart.