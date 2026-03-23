HEINEKEN Costa Rica será el nuevo nombre de la operación en la región

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En esta nueva etapa, Rolando Carvajal Bravo continuará liderando la operación como gerente general de HEINEKEN Costa Rica.

Por revistaeyn.com HEINEKEN Costa Rica será el nombre de la nueva operación de la compañía tras integrar las operaciones de bebidas, alimentos y venta al detalle adquiridas a Florida Ice and Farm Company (FIFCO) el 30 de enero de 2026. Con la presentación oficial del nuevo nombre, logotipo de esta operación, se consolida un nuevo capítulo de su presencia en Centroamérica, reforzando la estrategia regional del grupo y ampliando su huella geográfica global. HEINEKEN Costa Rica está conformada por más de 4.600 colaboradores, 4 plantas de manufactura, 13 centros de distribución y más de 50 prestigiosas marcas entre las que destacan, Imperial, Tropical, Pilsen, Bavaria, Ducal, el portafolio tradicional de HEINEKEN, así como las tiendas Musi y Musmanni, entre otras. HEINEKEN Costa Rica mantiene su robusta agenda y filosofía de sostenibilidad, la cual se integra con la agenda y compromisos globales de HEINEKEN en materia de conservación del agua, reducción de emisiones de carbono, circularidad, diversidad, equidad e inclusión y la promoción del consumo moderado de bebidas con contenido alcohólico.

La incorporación de estas operaciones refuerza la estrategia EverGreen 2030 de HEINEKEN, centrada en premiumización, innovación y el crecimiento sostenible a largo plazo. HEINEKEN Costa Rica se consolida como un centro regional para la ejecución comercial, el desarrollo del portafolio, la innovación y la fortaleza logística en toda Centroamérica. El nuevo logo de HEINEKEN Costa Rica fusiona de forma sencilla y simbólica los legados de dos compañías centenarias. La semilla de malta en verde y celeste refleja la herencia local y retoma elementos icónicos como el copete del Águila de cerveza Imperial y la palmera de los refrescos Tropical. Esto se complementa con la icónica estrella roja y la tipografía de HEINEKEN, que representan la solidez y la consistencia de la marca global. Este ícono representa el inicio de un nuevo capítulo en Centroamérica y responde al deseo de ver ambos legados integrados en una sola identidad. HEINEKEN Costa Rica se convierte en una de las top 5 operaciones por beneficio operativo dentro del ecosistema global de la empresa, potenciando la capacidad de crecimiento del negocio como una compañía multi-bebidas, generando valor y sinergias, y fortaleciendo tanto la creación de ingresos como la eficiencia operativa en mercados de alto crecimiento.

Presencia de liderazgo global