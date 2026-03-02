Honduras flexibiliza el acceso a dólares: Qué cambia para empresas e individuos

En la práctica, el paquete anunciado —presentado como un “antes y ahora” en una infografía oficial— reduce requisitos y simplifica trámites para que tanto empresas como personas naturales puedan comprar dólares a través de bancos y agentes cambiarios con menos tiempos muertos y menor carga documental.

Desde Tegucigalpa, la señal del Banco Central de Honduras (BCH) es inequívoca: quiere bajar la fricción para acceder a divisas en el sistema formal y, al mismo tiempo, reconstruir confianza tras episodios recientes de tensión y percepción de escasez en el mercado cambiario.

1) El cambio más relevante: sube a US$100.000 el monto sin documentación

El ajuste que más impacta en la operativa diaria es el aumento del umbral para comprar dólares sin presentar respaldo del destino de los fondos: pasa de US$50.000 a US$100.000.

Qué significa para quien hace negocios en Honduras

● Para pagos urgentes (proveedores, adelantos, logística, servicios), hay más espacio para operar sin armar un expediente completo.

● Para personas naturales, abre margen para transacciones puntuales de mayor tamaño (por ejemplo, gastos educativos, médicos o patrimoniales), siempre vía el sistema autorizado.

2) Menos carga administrativa para bancos y empresas: reportes y formatos

El BCH eliminó requerimientos operativos que, en la práctica, ralentizaban el proceso:

● deja de ser obligatorio que bancos envíen archivos Excel con el detalle de “posturas” de compra de divisas;

● y ya no sería necesario publicar transacciones menores a US$10.000, reduciendo trámites repetitivos.

Este punto es sensible porque, históricamente, el propio BCH había instruido a bancos y casas de cambio a informar diariamente al público y al BCH sobre transacciones menores a US$10.000 dentro de la disponibilidad diaria establecida para esos montos. (En otras palabras: el giro apunta a “desburocratizar” también esa capa operativa.)

3) Importaciones: menos papeles, más rapidez

Para importación de bienes, insumos o maquinaria, el cambio va directo al cuello de botella: ahora se aceptaría solo la factura, incluyendo factura proforma, en lugar de varios documentos (declaraciones/contratos/soportes múltiples).