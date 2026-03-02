Remesa promedio enviada a Honduras es de US$506, según encuesta

Finanzas

Un 21.8 % de hondureños encuestados por el BCH prevé aumentar los montos enviados, en su mayoría residentes en Estados Unidos y con estatus migratorio regular en un 88.8 % de los casos.

Por revistaeyn.com El envío de remesas familiares hacia Honduras mantiene un papel determinante en la economía de miles de hogares, según los resultados más recientes de la Encuesta Semestral de Remesas Familiares elaborada por el Banco Central de Honduras (BCH). De las 660 personas encuestadas, el 76.4 % afirmó enviar dinero de manera regular. Este grupo reportó un ingreso promedio mensual de US$4,422.9 y gastos por US$2,222.3, lo que deja un ingreso disponible cercano a US$2,048. De esa cantidad, el promedio destinado a remesas alcanza los US$506.2 mensuales.

El análisis por género revela diferencias significativas. Los hombres envían en promedio US$614.2 al mes, mientras que las mujeres remiten alrededor de US$362.3. Esta brecha responde principalmente a los distintos niveles de ingreso y a la inserción laboral en sectores con remuneraciones diferenciadas, señala el BCH. En términos generales, el ingreso promedio mensual de los migrantes encuestados asciende a US$4,368.8, con un promedio de US$5,264.0 para los hombres y US$3,129.8 para las mujeres. En cuanto a la situación laboral, el 66.5 % de los remitentes cuenta con empleo permanente, con un ingreso promedio de US$4,355.4. El 15.4 % trabaja de manera temporal, con ingresos promedio de US$3,024.2, mientras que el 18.1 % opera negocios propios, segmento que registra el ingreso promedio más alto: US$6,136.6 mensuales. Las perspectivas del BCH para 2026 son mayoritariamente estables. El 60.8 % de quienes actualmente envían remesas espera mantener el mismo nivel de transferencias durante el año. Además, un 21.8 % —equivalente a 144 personas— prevé aumentar los montos enviados, en su mayoría residentes en Estados Unidos y con estatus migratorio regular en un 88.8 % de los casos.