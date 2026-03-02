Desvíos, tarifas altas y buques varados: La crisis de Ormuz tensiona al transporte marítimo

Empresas & Management

Un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz amenaza con trasladar el shock energético a toda la economía mundial, encareciendo transporte, seguros y, en última instancia, los precios al consumidor.

Por revistaeyn.com La escalada de la guerra en Irán y el virtual cierre del Estrecho de Ormuz han desatado una tormenta perfecta sobre el transporte marítimo mundial, la logística y el mercado de seguros, en un momento en que las cadenas de suministro aún no se recuperaban del todo de las disrupciones en el mar Rojo y el canal de Suez. El Estrecho de Ormuz, paso estratégico entre Omán e Irán, es uno de los mayores “cuellos de botella” energéticos del planeta. En 2023, por esta vía transitaron en promedio 20,9 millones de barriles diarios de petróleo, equivalentes a cerca del 20 % del consumo mundial de líquidos, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, el año pasado cruzaron por allí unos 15 millones de barriles de crudo y cerca de 80 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL), de acuerdo con Energy Aspects.

El impacto sobre las navieras ha sido inmediato. La danesa Maersk confirmó que suspende todos los cruces por Ormuz “hasta nuevo aviso” y advirtió de retrasos en servicios con escala en el Golfo Arábigo. También pausó futuras travesías trans-Suez por el estrecho de Bab el-Mandeb. La alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM adoptaron medidas similares, desviando buques alrededor del cabo de Buena Esperanza. Por su parte, MSC ordenó a sus barcos dirigirse a “áreas designadas como seguras”. Peter Sand, analista jefe de Xeneta, advirtió en CNBC que “no hay una alternativa real” al transporte marítimo y anticipó tarifas más altas para los contenedores en Oriente Medio mientras persista el conflicto. “El riesgo geopolítico ha mostrado su cara más fea con mayor frecuencia y mayor severidad en los últimos años”, afirmó, señalando además cierta “fatiga en la industria” ante la sucesión de planes de contingencia.

IMPACTO EN NAVIERAS

La disrupción ya se refleja en los mercados. Las acciones de Maersk y Hapag-Lloyd subieron más de un 4 %, mientras el crudo Brent y los futuros estadounidenses avanzaban hasta un 7 % y el gas natural más de un 4 %. Sin embargo, Morgan Stanley llamó a la cautela y mantuvo su recomendación de “infraponderar” sobre Maersk. En una nota, la firma subrayó que la crisis en Ormuz es “relevante pero no de la escala de Suez” para los flujos globales de contenedores, pues su impacto es más regional que sistémico. El mercado petrolero cuenta otra historia. Al menos 150 embarcaciones, entre petroleros y buques de GNL, permanecían fondeadas en el estrecho y aguas circundantes, según datos de seguimiento marítimo. Reuters informó que cinco petroleros resultaron dañados, con dos muertos, tras ataques en la zona. El tránsito se redujo casi a cero después de que Irán respondiera a bombardeos de Estados Unidos e Israel. El golpe más severo se siente en el sector asegurador. Clubes como Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club y American Club notificaron la cancelación de coberturas de riesgo de guerra a partir del 5 de marzo.