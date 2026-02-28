FMI destaca crecimiento económico e inflación controlada de Guatemala

Centroamérica & Mundo

Una misión técnica del FMI celebró especialmente la agenda legislativa orientada a la inversión, que incluye una nueva normativa de contrataciones del Estado bajo el modelo "Finanzas Inteligentes", reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas y estrategias contra el lavado de dinero y la corrupción.

Por Agencia EFE Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita preliminar a Guatemala, destacando un crecimiento económico superior al potencial, una inflación controlada del 1,70 % y avances en reformas de transparencia fiscal. Tras cinco días de evaluación, la delegación encabezada por Alexander Culiuc validó la resiliencia de los indicadores macroeconómicos al cierre de 2025.

El Ministerio de Finanzas y el Banco de Guatemala (Banguat) confirmaron en sus canales oficiales que el análisis servirá de base para la revisión del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, programada entre mayo y junio de 2026. Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, subrayó que los fundamentos del país se mantienen "inamovibles" ante presiones externas. Por su parte, la viceministra de Finanzas, Patricia Joachín, resaltó el incremento del 9 % en la recaudación tributaria durante el último año, impulsado por la modernización tecnológica y una fiscalización más eficiente.