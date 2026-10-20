Industria de las atracciones elige a Panamá para reunión en 2027

Por primera vez el Encuentro IAAPA: América Latina, Caribe se realizará en Panamá. La edición 2027 organizada por IAAPA, la Asociación Global de la Industria de las Atracciones, tendrá lugar del 8 al 10 de marzo en el Hotel Riu Plaza Panamá y reunirá a operadores, proveedores, desarrolladores e inversionistas de toda la región.

Bajo el concepto “Donde el futuro de la industria de las atracciones toma impulso”, el programa educativo abordará tendencias globales y futuro de la industria; desarrollo de destinos y economía de visitantes; liderazgo y transformación organizacional; talento y futuro del trabajo; inteligencia artificial, innovación y tecnología; experiencia del visitante; inversión y nuevos modelos de desarrollo; sostenibilidad; y excelencia operativa.

Para Panamá, la edición 2027 será una oportunidad para conocer las tendencias que están transformando esta industria y fortalecer vínculos con profesionales de América Latina y el Caribe.

El Encuentro IAAPA: América Latina, Caribe reúne a profesionales de la industria de las atracciones para compartir conocimiento, tendencias y mejores prácticas, así como generar conexiones estratégicas entre los distintos actores de un sector que incluye parques de diversiones, parques temáticos y acuáticos, parques de aventura, centros de entretenimiento familiar, zoológicos, acuarios, atracciones naturales, museos y centros de ciencia, así como fabricantes y proveedores de productos y servicios para la industria.

La llegada del Encuentro pone atención sobre una industria con un peso económico relevante en el país. De acuerdo con el más reciente Estudio de Impacto Económico de IAAPA, la industria de las atracciones en Panamá generó un impacto total de US$406 millones y contribuyó a sostener 9,100 empleos.

Las 106 atracciones identificadas en el país, recibieron en conjunto 2.1 millones de visitantes. De cara a 2030, el estudio proyecta que el gasto en turismo recreativo en Panamá que incluye el gasto destinado a atracciones podría aumentar 44%, hasta alcanzar US$1,100 millones.

La elección de Panamá como sede responde también a su ubicación estratégica, que permitirá reunir a profesionales de diferentes puntos de América Latina y el Caribe en un mismo espacio.

“Panamá reúne características clave para llevar el Encuentro IAAPA a nuevos mercados: conectividad, diversidad de experiencias y una industria de las atracciones con gran potencial. Su ubicación nos permite reunir a profesionales de América Latina y el Caribe, fortalecer conexiones y generar nuevas oportunidades para la industria”, señaló Paulina Reyes, Vicepresidente y Directora Ejecutiva de IAAPA para América Latina y el Caribe.

El Encuentro está dirigido a operadores de atracciones, propietarios, directores y gerentes; profesionales de entretenimiento, turismo y desarrollo; proveedores de la industria; desarrolladores e inversionistas; así como estudiantes y jóvenes profesionales interesados en desarrollarse en este sector.

El objetivo de esta edición es claro: construir una comunidad regional que comparta conocimiento, genere conexiones y explore las oportunidades que definirán el rumbo de la industria de las atracciones hacia 2030, bajo el impulso de IAAPA.