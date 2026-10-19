Airbus prevé que flota de aviones de Latinoamérica crezca 75% para 2045

Empresas & Management

Airbus precisó que la demanda de aviones de pasillo único dominará las necesidades de la región, "con 2.520 nuevas entregas", mientras que los aviones de fuselaje ancho "representarán 200 entregas".

Por Agencia EFE La flota de aviones comerciales de pasajeros de América Latina se prevé que crecerá un 75,5 % para 2045, al pasar de 1.550 a 2.720 aviones, según la Previsión Global del Mercado (GMF, en inglés) de Airbus 2026-2045. Además, el desarrollo económico, las altas tasas de urbanización y el crecimiento de la clase media serán los principales motores de la aceleración del transporte aéreo en la región.

En un comunicado, el conglomerado industrial europeo, uno de los mayores fabricantes de aeronaves y equipos aeroespaciales del mundo, también señaló que el fraccionamiento de la población está generando "un mayor número de centros urbanos, lo que a su vez dará lugar a la creación de nuevas rutas" gracias a los aviones de última generación y se traducirá en una expansión de la red aérea del continente. Airbus precisó en el texto que la demanda de aviones de pasillo único dominará las necesidades de la región, "con 2.520 nuevas entregas", mientras que los aviones de fuselaje ancho "representarán 200 entregas". Asimismo, 1.220 aviones contribuirán directamente a la expansión de la flota, mientras que 1.500 sustituirán a aviones de generaciones anteriores. En la nota, Airbus apuntó que la transición hacia aviones de última generación "sigue acelerándose", impulsada por la creciente demanda regional de pasajeros.