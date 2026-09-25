CCI planea abrir 60 tiendas franquicias de Toys “R” Us en Centroamérica

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La estrategia, denominada “Geoffrey Busca Casa”, busca ampliar la presencia de las marcas infantiles y, al mismo tiempo, generar oportunidades para inversionistas, operadores de retail y desarrolladores inmobiliarios mediante nuevos esquemas de asociación.

Por revistaeyn.com Cotton Candy International (CCI), tenedora de la franquicia maestra regional de Toys “R” Us y Babies “R” Us, anunció un plan de expansión para los próximos cinco años que contempla la apertura de 60 tiendas insignia en Centroamérica y el Caribe, con Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras como mercados objetivo. La estrategia, denominada “Geoffrey Busca Casa”, busca ampliar la presencia de las marcas infantiles y, al mismo tiempo, generar oportunidades para inversionistas, operadores de retail y desarrolladores inmobiliarios mediante nuevos esquemas de asociación.

Para acelerar la expansión, CCI plantea dos modelos B2B. El primero es una franquicia maestra local dirigida a conglomerados empresariales y operadores con experiencia en comercio minorista y respaldo financiero. El modelo se apoya en el centro de distribución de la compañía ubicado en la Zona Libre de Colón, Panamá, desde donde se busca reducir los tiempos de reposición de inventario de meses a días. La propuesta también contempla formatos híbridos que integran Toys “R” Us y Babies “R” Us bajo un mismo techo, con una oferta que abarca desde productos para recién nacidos hasta juguetes y entretenimiento familiar. El segundo modelo está dirigido al sector inmobiliario y plantea alianzas bajo un esquema de participación en los ingresos o revenue share. CCI busca locales superiores a 500 metros cuadrados en centros comerciales y propone sustituir el modelo tradicional de renta fija por uno variable, mediante el cual el propietario del inmueble recibe un porcentaje de las ventas generadas por la tienda.