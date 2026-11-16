Intel enfrenta demanda por presunto fraude a inversionistas tras perder US$140.000M

Por: Revistaeyn.com

El fabricante estadounidense de semiconductores Intel enfrenta un nuevo desafío para su recuperación financiera y tecnológica.

Un grupo de accionistas presentó una demanda colectiva por presunto fraude bursátil, acusando a la compañía de haber ocultado información relevante sobre el deterioro del mercado de computadoras personales, una situación que precedió a una caída del 28,6% de sus acciones en una sola jornada.

La acción judicial, presentada el viernes 13 de noviembre ante un tribunal federal de San José, California, sostiene que Intel demoró la divulgación de información sobre la debilidad de la demanda de PC y la acumulación de inventarios, factores que terminaron afectando sus perspectivas de ingresos.

El litigio llega después de que la empresa perdiera aproximadamente US$140.000 millones de capitalización bursátil el 30 de octubre, un día después de comunicar previsiones financieras inferiores a las expectativas del mercado.

La demanda también apunta a una operación de financiamiento realizada en agosto, cuando Intel colocó acciones por US$23.000 millones a un precio de US$95 por título, mientras avanzaba en su estrategia para ampliar el negocio de fabricación de chips para terceros.

El City of Southfield Fire and Police Retirement System, un fondo de pensiones de Michigan, encabeza la demanda. En sus fundamentos, la acción busca representar a los accionistas que adquirieron títulos de Intel entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2026. La demanda incluye como acusados a Intel, su director ejecutivo, Lip-Bu Tan, y su director financiero, David Zinsner.

El grupo reclama una compensación económica por daños, aunque no ha especificado una cifra. Las acusaciones deberán ser examinadas por la justicia estadounidense y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que establezca que Intel haya cometido fraude.