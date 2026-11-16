Intel enfrenta demanda por presunto fraude a inversionistas tras perder US$140.000M

Por: Revistaeyn.com
El fabricante estadounidense de semiconductores Intel enfrenta un nuevo desafío para su recuperación financiera y tecnológica.
Un grupo de accionistas presentó una demanda colectiva por presunto fraude bursátil, acusando a la compañía de haber ocultado información relevante sobre el deterioro del mercado de computadoras personales, una situación que precedió a una caída del 28,6% de sus acciones en una sola jornada.
La acción judicial, presentada el viernes 13 de noviembre ante un tribunal federal de San José, California, sostiene que Intel demoró la divulgación de información sobre la debilidad de la demanda de PC y la acumulación de inventarios, factores que terminaron afectando sus perspectivas de ingresos.
El litigio llega después de que la empresa perdiera aproximadamente US$140.000 millones de capitalización bursátil el 30 de octubre, un día después de comunicar previsiones financieras inferiores a las expectativas del mercado.
La demanda también apunta a una operación de financiamiento realizada en agosto, cuando Intel colocó acciones por US$23.000 millones a un precio de US$95 por título, mientras avanzaba en su estrategia para ampliar el negocio de fabricación de chips para terceros.
El City of Southfield Fire and Police Retirement System, un fondo de pensiones de Michigan, encabeza la demanda. En sus fundamentos, la acción busca representar a los accionistas que adquirieron títulos de Intel entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2026. La demanda incluye como acusados a Intel, su director ejecutivo, Lip-Bu Tan, y su director financiero, David Zinsner.
El grupo reclama una compensación económica por daños, aunque no ha especificado una cifra. Las acusaciones deberán ser examinadas por la justicia estadounidense y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que establezca que Intel haya cometido fraude.
La operación de US$23.000 millones bajo la lupa
Uno de los elementos de mayor relevancia financiera es la ampliación de capital realizada durante agosto. De acuerdo con los documentos oficiales de Intel presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía completó el 12 de agosto una colocación de aproximadamente 242 millones de acciones, a un precio de US$95 por título.
La operación generó ingresos brutos por US$23.000 millones y recursos netos por aproximadamente US$22.600 millones, después de comisiones y gastos.
El financiamiento formaba parte de los esfuerzos de Intel para fortalecer su capacidad de inversión y desarrollar su negocio de fabricación de semiconductores para otras empresas, uno de los pilares de la estrategia encabezada por Lip-Bu Tan.
Sin embargo, los demandantes cuestionan el momento de la operación. Su argumento es que la compañía obtuvo miles de millones de dólares en el mercado mientras, presuntamente, ya conocía dificultades comerciales que posteriormente terminarían provocando un ajuste significativo de sus perspectivas financieras.
Qué dicen los resultados oficiales de Intel
Los datos publicados por la compañía el 29 de octubre permiten comprender el contraste entre el crecimiento de algunos negocios y la preocupación de los inversionistas.
Intel reportó ingresos totales de US$16.500 millones durante el tercer trimestre de 2026, un incremento interanual del 21%. Pese a ese crecimiento, las distintas divisiones mostraron comportamientos muy diferentes.
La división Client Computing, que comprende el negocio de procesadores para computadoras personales, registró ingresos por US$8.100 millones, una caída del 5% frente al mismo período del año anterior.
En contraste, la unidad de centros de datos e inteligencia artificial generó US$7.300 millones, con un crecimiento interanual del 78%.
Los resultados reflejan una transición compleja: el negocio tradicional de PC sigue representando una porción considerable de los ingresos, mientras la expansión de la IA abre oportunidades comerciales que todavía deben traducirse en crecimiento sostenible para el conjunto de la compañía.
Con información de BBC, documentos oficiales de Intel Corporation y presentaciones ante la SEC.