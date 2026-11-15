Sergio Ramírez hace historia: desde el exilio asumió la silla de Vargas Llosa en la RAE

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España desde hace cinco años, ingresó este domingo 15 de Noviembre de 2026 en la Real Academia Española (RAE) con un discurso dedicado a Mario Vargas Llosa, su predecesor en la silla L.

Ramírez, de 84 años, se convierte así en el tercer autor latinoamericano en ingresar a la RAE, creada en 1713, tras el peruano Vargas Llosa en 1994 y el venezolano Rafael María Baralt en 1853.

"Nunca he sido extranjero en España", dijo Ramírez, ante el pleno de la RAE al comienzo de su disertación, cuando también lamentó haber perdido un país, Nicaragua, "sojuzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina, una dictadura guaranga, según el término escogido por el papa Francisco para calificarla", dijo, en alusión al Gobierno de Daniel Ortega.

Para el escritor, su país natal permanece "vivo en la memoria, que lo crea y recrea cada día y lo ilumina" con sus volcanes, costas y selvas, según dijo durante un discurso de unos 45 minutos.