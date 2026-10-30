Intel se hunde casi 30% en Bolsa tras presentar resultados negativos

Por: EFE

Las acciones de la tecnológica estadounidense Intel se hundían casi un 30% este viernes después de que ayer presentara sus últimos resultados y sus previsiones de ingresos, que se encuentran por debajo de las expectativas del mercado.

A las 11:00 hora local (15:00 GMT), los títulos de la compañía restaban un 28,67% respecto al cierre anterior. Las acciones cotizaban a US$65,67 cada una, menos de US$26 respecto a la jornada previa.

En los primeros nueve meses del año, Intel acumuló unas pérdidas netas de US$11.609 millones, frente al beneficio de US$359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior.

Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de US$3.520 millones, un 18% menos que los US$4.270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.

El vicepresidente ejecutivo y director financiero de Intel, David Zinsner, señaló en una llamada con accionistas tras la publicación de los resultados que prevé unos ingresos totales de entre US$15.000 millones y US$16.000 millones para el cuarto trimestre.