Intel venderá acciones ordinarias por US$15.000 millones

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Según la compañía, esta operación tiene como objetivo permitirle "aprovechar aún más las oportunidades de crecimiento que se avecinan, al tiempo que mantiene un balance sólido y su compromiso con una calificación crediticia de grado de inversión".

Por Agencia EFE La tecnológica Intel anunció que lanzará una oferta pública de acciones ordinarias por un valor de US$15.000 millones de dólares ante la creciente demanda de servicios de computación de inteligencia artificial (IA). "Los clientes siguen reflejando un entorno de demanda sólido y sostenible, impulsado por una inversión sin precedentes en computación para IA. Los avances en áreas emergentes como la IA física representan importantes oportunidades de crecimiento", apuntó la empresa en un comunicado.

El dinero recaudado con esta oferta estará destinado a "fines corporativos generales", entre los que pueden incluirse, entre otros, gastos de capital y capital de trabajo, explicó. Según la compañía, esta operación tiene como objetivo permitirle "aprovechar aún más las oportunidades de crecimiento que se avecinan, al tiempo que mantiene un balance sólido y su compromiso con una calificación crediticia de grado de inversión". El pasado julio, Intel divulgó unas pérdidas netas de US$15.129 millones en el primer semestre, un 287 % más interanual, aunque en el trimestre más reciente, que siguió sin ser rentable, pisó el acelerador en las ventas. En ese periodo, la empresa tuvo unas pérdidas de US$11.033 millones, un 278 % más interanual, pero los ingresos aumentaron un 25 %, hasta US$16.128 millones, principalmente procedentes del negocio de Productos, que incluye Computación y Centros de Datos.