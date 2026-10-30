Guatemala: Metroriel plantea una red de transporte con un corredor de 20 kilómetros

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La hoja de ruta establece para 2027 la definición del trazado y las estaciones, el diseño con participación de los sectores involucrados, la consolidación de estudios, las primeras licitaciones y el inicio de obras.

Por revistaeyn.com El proyecto Metroriel de Guatemala contempla la creación de una red metropolitana de transporte público que estará conectada con otras opciones de movilidad, mediante un corredor ferroviario de más de 20 kilómetros, intervenciones urbanas y recuperación de espacios públicos, según los resultados de la fase cero. La iniciativa busca convertir el eje de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) en una infraestructura que funcione como columna vertebral de un sistema multimodal, capaz de facilitar los desplazamientos de la población y mejorar la conexión con centros de trabajo, educación, servicios y actividades económicas.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el Metroriel representa el proyecto de movilidad urbana más ambicioso de la historia del país y responde a la necesidad de contar con un sistema de transporte masivo ante el crecimiento previsto de la población metropolitana. El mandatario advirtió que, dentro de cuatro décadas, la situación del tránsito podría agravarse si no se comienza a desarrollar infraestructura desde ahora. Además, estimó que Guatemala tendrá un 40 % más de habitantes en los próximos 20 años, lo que incrementará la demanda de transporte para estudiantes y trabajadores. La propuesta busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la accesibilidad y seguridad, así como elevar la calidad del servicio mediante la conexión entre distintos medios de transporte. Arévalo subrayó que el tren no será una obra aislada, sino la base de un sistema que podrá expandirse progresivamente.

Desarrollo urbano y nuevas oportunidades económicas

La planificación también incorpora un eje verde de movilidad activa y la recuperación o creación de espacios públicos para revitalizar los barrios cercanos a las estaciones. Entre las propuestas figura un modelo de desarrollo orientado al transporte, que contempla integrar comercios, equipamientos públicos y viviendas sociales o asequibles, además de aprovechar terrenos estatales para atraer inversión y concentrar servicios alrededor de las estaciones. El proyecto incluye objetivos ambientales, como reducir la contaminación del aire y el ruido, impulsar la economía circular y proteger o recuperar el entorno natural. También considera la participación comunitaria, la inclusión, la generación de empleo durante la construcción y el fortalecimiento de proveedores locales.