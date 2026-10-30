Intel pierde US$11.609 millones a septiembre pese a aumentar ingresos

La tecnológica estadounidense Intel acumuló unas pérdidas netas de US$11.609 millones en los nueve primeros meses de 2026, frente al beneficio de US$359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior, pese a un aumento de sus ingresos en el último trimestre.

Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de US$3.520 millones, un 18 % menos que los US$4.270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.

Los ingresos en el tercer trimestre crecieron un 21 % interanual, hasta US$16.513 millones, impulsados principalmente por su negocio de centros de datos e inteligencia artificial (IA), cuyas ventas aumentaron un 78 %, hasta US$7.318 millones.

En cambio, los ingresos de su negocio de procesadores para ordenadores personales bajaron un 5 %, hasta US$8.097 millones.

Por su parte, los ingresos de Intel Foundry, su negocio de fabricación de semiconductores, crecieron un 58 %, hasta US$6.697 millones.