Intel pierde US$11.609 millones a septiembre pese a aumentar ingresos

Por Agencia EFE
La tecnológica estadounidense Intel acumuló unas pérdidas netas de US$11.609 millones en los nueve primeros meses de 2026, frente al beneficio de US$359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior, pese a un aumento de sus ingresos en el último trimestre.
Entre julio y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de US$3.520 millones, un 18 % menos que los US$4.270 millones del mismo periodo de 2025, informó en un comunicado.
Los ingresos en el tercer trimestre crecieron un 21 % interanual, hasta US$16.513 millones, impulsados principalmente por su negocio de centros de datos e inteligencia artificial (IA), cuyas ventas aumentaron un 78 %, hasta US$7.318 millones.
En cambio, los ingresos de su negocio de procesadores para ordenadores personales bajaron un 5 %, hasta US$8.097 millones.
Por su parte, los ingresos de Intel Foundry, su negocio de fabricación de semiconductores, crecieron un 58 %, hasta US$6.697 millones.
El consejero delegado de la empresa, Lip-Bu Tan, afirmó en el comunicado que los resultados reflejan "una mejora de la ejecución de la compañía y avances en la ampliación de su capacidad de suministro y en su tecnología de fabricación".
Tan destacó que, pese a las dificultades a corto plazo en el mercado de los ordenadores personales, la demanda de sus procesadores sigue siendo "sólida", especialmente en la familia Xeon, destinada a servidores, y señaló que "la prioridad inmediata es aumentar la producción para atenderla".
El director financiero, David Zinsner, destacó que el negocio de centros de datos registró "su mayor crecimiento en 15 años".
Sin embargo, anticipó que la ralentización del mercado de ordenadores personales continuará al menos durante la primera mitad de 2027.
La empresa también anunció que completó una ampliación de capital de US$23.000 millones para "respaldar sus oportunidades de crecimiento futuro y mantener una sólida posición financiera".