IUNGO: exportador del año 2025 para Guatemala

IUNGO se llevó dos preseas, al ser también reconocido como el ganador en la Categoría Servicios y Contact Center & BPO. Nació hace más de 50 años, pasando de ser un pequeño departamento contable a un socio estratégico que impulsa el crecimiento empresarial.

Por revistaeyn.com Los exportadores guatemaltecos celebraron su gala anual donde reconocen al Exportador del Año y a los ganadores en diversas categorías. Este 2025, el máximo galardón fue para IUNGO, que también ganó dentro de la categoría de Servicios y Contact Center & BPO. En esta categoría compitieron tres grandes de la exportación de servicios los finalistas fueron Metaverso/Pulster.AI; Palomo Abogados S.C; Tribal World Wide Guatemala y Controles Generales IUNGO. La empresa lleva más de 50 años en el mercado y ha evolucionado con el paso del tiempo. Inició como un pequeño departamento contable y ahora es considerado un socio estratégico que impulsa el crecimiento empresarial.

Desde Guatemala, cuenta con más de 1.000 colaboradores. Que exportan soluciones de tecnología, confianza e innovación a Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos e India. Con soluciones que integran BPO, ITO, inteligencia artificial y automatización, apoyan a industrias como hospitalidad, logística, salud, banca y manufactura. El prestigio del Galardón nacional a la exportación radica en su proceso de selección, para ello se cuenta con la participación de un jurado calificador de alto nivel multisectorial integrado por instituciones nacionales e internacionales. Las empresas fueron sometidas a visitas de campo y por horas de análisis por parte del jurado, lo cual le da un respaldo transparente y técnico que consolida a este Galardón como el máximo distintivo de la exportación guatemalteca. "En términos generales, se define a un país exportador, cuando el 30% de su PIB es aportado por este sector, actualmente en Guatemala la exportación solo es el 17%. Nos genera tensión ver la brecha que aún tenemos para cumplir esa misión... Por ello hemos diseñado una nueva Estrategia al 2035. Nos vamos a enfocar en temas que nos ayudarán a mover más rápido la aguja de las exportaciones, Hasta alcanzar en 2035, 35 mil millones de dólares en exportación de bienes y servicios, porque Siempre podemos hacerlo mejor", aseguró el Presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda.

RECONOCIDOS EN GALA AGEXPORT 2025