IUNGO: exportador del año 2025 para Guatemala

Por revistaeyn.com
Los exportadores guatemaltecos celebraron su gala anual donde reconocen al Exportador del Año y a los ganadores en diversas categorías.
Este 2025, el máximo galardón fue para IUNGO, que también ganó dentro de la categoría de Servicios y Contact Center & BPO.
En esta categoría compitieron tres grandes de la exportación de servicios los finalistas fueron Metaverso/Pulster.AI; Palomo Abogados S.C; Tribal World Wide Guatemala y Controles Generales IUNGO.
La empresa lleva más de 50 años en el mercado y ha evolucionado con el paso del tiempo. Inició como un pequeño departamento contable y ahora es considerado un socio estratégico que impulsa el crecimiento empresarial.
Desde Guatemala, cuenta con más de 1.000 colaboradores. Que exportan soluciones de tecnología, confianza e innovación a Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos e India.
Con soluciones que integran BPO, ITO, inteligencia artificial y automatización, apoyan a industrias como hospitalidad, logística, salud, banca y manufactura.
El prestigio del Galardón nacional a la exportación radica en su proceso de selección, para ello se cuenta con la participación de un jurado calificador de alto nivel multisectorial integrado por instituciones nacionales e internacionales. Las empresas fueron sometidas a visitas de campo y por horas de análisis por parte del jurado, lo cual le da un respaldo transparente y técnico que consolida a este Galardón como el máximo distintivo de la exportación guatemalteca.
"En términos generales, se define a un país exportador, cuando el 30% de su PIB es aportado por este sector, actualmente en Guatemala la exportación solo es el 17%. Nos genera tensión ver la brecha que aún tenemos para cumplir esa misión... Por ello hemos diseñado una nueva Estrategia al 2035. Nos vamos a enfocar en temas que nos ayudarán a mover más rápido la aguja de las exportaciones, Hasta alcanzar en 2035, 35 mil millones de dólares en exportación de bienes y servicios, porque Siempre podemos hacerlo mejor", aseguró el Presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda.
RECONOCIDOS EN GALA AGEXPORT 2025
El Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), aliados de la cooperación, academia, medios de comunicación y sociedad civil, se realizó la nueva edición del Galardón Nacional a la Exportación.
Durante el evento se reconoció a lo mejor de seis sectores de exportación estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles.
Categoría Agrícola, Acuicultura y Pesca: Agroindustrias Successo
Categoría Manufacturas, Vestuario y Textiles: Industrias Novafilm:
Categoría Servicios y Contact Center & BPO: IUNGO
Reconocimiento a la PYME Exportadora: Boquitas S. A.
Reconocimiento a Mujer Exportadora: Ingrid Gamboa de Cordón, Co fundadora y CEO de Etikos Global.
Durante el evento se reconoció a la entidad que ha apoyado el crecimiento y desarrollo del sector exportador de Guatemala. Este año fue para: Banco de Guatemala.