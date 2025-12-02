ADMIRADOS 2025: El estudio que define la excelencia empresarial en Centroamérica

Admirados 2025 es un estudio exclusivo basado en evidencia, no en percepciones. Permite entender quién es quién en el mapa empresarial de Centroamérica y las razones fácticas por las que su desempeño y sus negocios se están transformando en faros de referencia.

Ya no alcanza con celebrar nombres. Por eso, este estudio celebra impacto.

Explora en nuestra plataforma interactiva los pilares que fundamentan la investigación y descubrí quiénes están impulsando el progreso de la región.