ADMIRADOS 2025: El estudio que define la excelencia empresarial en Centroamérica

A partir de una metodología rigurosa desarrollada por Estrategia & Negocios y Skaleno Advisory, esta investigación identificó a 218 empresas y 192 líderes empresariales admirados por su desempeño en cuatro dimensiones críticas: Visión Estratégica, Capacidad de Adaptación al Entorno, Transformación Digital y estándares de Gobierno Corporativo.

2025-12-02

Por revistaeyn.com

Admirados 2025 es un estudio exclusivo basado en evidencia, no en percepciones. Permite entender quién es quién en el mapa empresarial de Centroamérica y las razones fácticas por las que su desempeño y sus negocios se están transformando en faros de referencia.

ADMIRADOS 2025: La nueva élite empresarial de Centroamérica

Ya no alcanza con celebrar nombres. Por eso, este estudio celebra impacto.

Explora en nuestra plataforma interactiva los pilares que fundamentan la investigación y descubrí quiénes están impulsando el progreso de la región.

Norma Lezcano
Norma Lezcano
Editora adjunta

Periodista especializada en economía y negocios. Consultora experta en Comunicación y Gestión del Cambio en Entornos Digitales. Lideró equipos en medios gráficos de Argentina y Centroamérica. Se desempeñó como investigadora para medios de México. A lo largo de su carrera, trabajó en La Voz del Interior y Perfil Córdoba (Argentina); Expansión, CNNExpansión y BizNews (México), entre otros. También ha sido docente universitaria en temas de Gestión de Contenidos Digitales. Su formación incluye becas y especializaciones en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Columbia y la Fundación Reuters.

