Elecciones Honduras: Nasralla toma ventaja sobre Asfura en nuevo corte CNE

Por revistaeyn.com / Agencia EFE Tras casi un día entero sin actualizaciones oficiales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras presentó un nuevo avance del escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. El informe más reciente coloca a Salvador Nasralla, aspirante presidencial del Partido Liberal, ligeramente por encima de Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional. De acuerdo con los datos divulgados al mediodía, Nasralla suma 788,004 votos, equivalentes al 39.94 % de las papeletas contabilizadas hasta ahora. El ente electoral reporta un 61.36 % de actas procesadas. Muy cerca se mantiene Asfura, quien registra 785,411 votos, es decir, 39.81 %. La diferencia entre ambos ronda los 2,600 sufragios, reflejando una competencia sumamente cerrada.

Mientras tanto, la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), aparece relegada al tercer puesto, con 378,718 votos que representan el 19.19 %. Ante el ambiente de tensión por la falta de resultados definitivos, el CNE hizo un llamado directo a la calma. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, pidió a partidos, dirigentes y medios de comunicación “no obstaculizar la labor técnica que todavía está en curso”, subrayando que la prioridad es asegurar la validez y exactitud del conteo. La comparecencia ocurrió en medio de consignas de grupos afines a Moncada, quienes exigieron celeridad y transparencia. Solo dos de los tres consejeros titulares estuvieron presentes, lo que también generó cuestionamientos.