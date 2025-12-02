La demanda de Costco a Trump: los aranceles son protagonistas

POR EFE

Costco ha demandado este lunes a la Administración del presidente, Donald Trump, en un esfuerzo por obtener un reembolso completo de los aranceles pagados por el gigante minorista este año y para evitar que esos gravámenes se sigan imponiendo mientras se desarrolla un caso de la Corte Suprema.

En la demanda la compañía señaló que la fecha límite del 15 de diciembre para cerrar el proceso de "liquidación" está muy cerca, y que esto podría impedirle recuperar las tarifas pagadas, aun cuando el máximo tribunal falle a favor de retirar los aranceles en los próximos meses.