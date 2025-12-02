L26.3451
Finanzas

Davivienda Group oficializó la adquisición de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá

Luego del acuerdo que realizaron los bancos Davivienda de Colombia y Scotiabank de Canadá para ser socios en el negocio financiero, se le da vida a una nueva entidad: DaviBank.

  • Davivienda Group oficializó la adquisición de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá

    Las empresas asociadas al nuevo banco tendrán acceso a capacidades financieras internacionales, además de soluciones renovadas en leasing y renting para adquisición de activos. Foto de archivo
2025-12-02

Por revistaeyn.com

Davivienda Group oficializó la adquisición de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, dando origen a una marca nueva: DaviBank. La operación incluye también la entrada de Scotiabank como socio estratégico, con un 20 % de participación en el grupo financiero colombiano.

Con esta movida, Davivienda Group consolida un portafolio ampliado que ahora supera los 29 millones de clientes y administra activos por encima de los US$60.000 millones, lo que representa una expansión cercana al 37 %. La compañía también refuerza su presencia regional con una distribución de activos del 70 % en Colombia y 30 % en Centroamérica.

Banca 2026: Autónoma, de precisión y salto definitivo a finanzas abiertas

Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, destacó que esta alianza impulsa una estrategia “multilatina” más robusta. “Tener a Scotiabank como socio global fortalece nuestra propuesta de valor y nos permite ofrecer más beneficios en cada país en el que operamos”, aseguró.

Desde el primer día, los usuarios de DaviBank en Colombia acceden a una infraestructura significativamente ampliada. De acuerdo con la entidad, ahora cuentan con cuatro veces más cajeros automáticos para realizar retiros gratuitos e ilimitados, además de cinco veces más oficinas para pagos, depósitos y trámites empresariales utilizando la red de Davivienda.

El nuevo banco también lanzó una línea de tarjetas de crédito personalizadas, con beneficios que incluyen descuentos con aliados comerciales y acceso sin restricciones —con acompañante— a más de 1.200 salas VIP alrededor del mundo. A esto se suma una tarjeta débito 100 % digital, activable desde la aplicación, que permite pagos con QR, retiros sin tarjeta y compatibilidad con billeteras electrónicas.

Programa Ahorros de Navidad en Panamá alcanza cifra récord de US$272 millones

Las empresas asociadas al nuevo banco tendrán acceso a capacidades financieras internacionales, además de soluciones renovadas en leasing y renting para adquisición de activos. Por su parte, las pymes recibirán acompañamiento para estructurar planes de inversión que impulsen su productividad mediante herramientas de financiamiento flexible.

La junta directiva designó a Jorge Rojas Dumit como presidente de DaviBank. Ingeniero industrial y directivo con más de 35 años de trayectoria, Rojas ha ocupado posiciones clave en Colpatria, Leasing Bolívar y el propio Davivienda.

Con esta integración, Davivienda Group pasa a operar dos bancos: Davivienda y el recién creado DaviBank, una marca que buscará posicionarse como referente regional en servicios financieros modernos y de amplio alcance.

Con información de El Heraldo y W Radio

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Finanzas
|
Negocios
|
Fusiones y Adquisiciones
|
Sistema bancario
|
Banca
|
Colombia
|
Panamá
|
Costa Rica
|
Scotiabank
|
Banco Davivienda
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE