La flexibilidad laboral: ¿un pacto en riesgo?

Este valor agregado de no ser meramente un lugar para trabajar y recibir una paga, sino una marca empleadora que involucra a los talentos, termina potenciando la captación del capital humano.

De hecho, las Empresas Preferidas por el Talento 2024 en Centroamérica irradian un aura magnética que no puede definirse por un solo factor : son empresas prestigiosas, que prometen estatus y oportunidades de desarrollo profesional, beneficios económicos apetitosos y ambientes laborales idóneos para desenvolverse, incluyendo entornos flexibles de trabajo.

“Está surgiendo un nuevo pacto empleador-empleado. No es un pacto formal, es más justo ese equilibrio entre las dos fuerzas para que satisfaga a ambas partes. Hoy día las organizaciones no pueden mantener su operación si no tienen el talento necesario y la realidad es que el talento demanda temas distintos año a año, trimestre a trimestre”, plantea el especialista.

¿Qué significa ser un talento? “Las personas necesitan tener creatividad, colaboración y flexibilidad. No solo hablamos de habilidades duras, que obviamente muchos puestos las requieren, sino que hoy día el factor decisivo está más alineado a las habilidades blandas”, explica Carletti. “Se trata de trabajar en equipo, en colaboración, con comunicación efectiva, capacidad de adaptarnos y resiliencia para entender que el mundo está cambiando en ciclos más cortos que en el pasado”.