JetBlue modernizará su internet a bordo con satélites de Amazon

Empresas & Management

La aerolínea planea instalar la tecnología en cerca de una cuarta parte de su flota, un proceso que arrancará en 2027 y concluirá un año después, según detalló Marty St. George, presidente de JetBlue.

Por revistaeyn.com JetBlue Airways anunció que dará un salto tecnológico en sus vuelos al incorporar la red satelital de Amazon, conocida como Project Kuiper, con el propósito de ofrecer a sus pasajeros un servicio de internet más rápido y confiable en pleno vuelo. La aerolínea planea instalar la tecnología en cerca de una cuarta parte de su flota, un proceso que arrancará en 2027 y concluirá un año después, según detalló Marty St. George, presidente de JetBlue, en una conferencia con medios.

Para Amazon, la alianza es un logro clave dentro de su ambicioso plan de desplegar miles de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra. Este sistema competirá directamente con Starlink, de Elon Musk, que hoy lidera la industria y ya cuenta con más de 8,000 satélites activos. El avance de Kuiper ha sido progresivo: desde abril, Amazon ha puesto en órbita 102 satélites y busca llegar a 1,600 antes de julio de 2026, cumpliendo así con una exigencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La expectativa de la empresa es arrancar operaciones comerciales antes de que termine este año. “Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero tener a JetBlue como primer cliente del sector aéreo es un enorme paso para Kuiper”, aseguró Chris Weber, vicepresidente de ventas y mercadeo de Amazon.