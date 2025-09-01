Tecnología & Cultura Digital

Honduras duplicará su capacidad digital con nuevo cable submarino

El recién configurado sistema MAYA-1.2 se extiende a lo largo de 2.386 km, con una capacidad mínima en anillo de 4 Tbps, y mantendrá tres puntos de aterrizaje vitales: Florida (Estados Unidos), Puerto Cortés (Honduras), y Half Moon Bay (Gran Caimán).

    Entre los beneficios clave para Honduras están una capacidad de hasta 4 terabits por segundo en cada dirección, más del doble de la capacidad actual. Foto de cortesía
2025-09-01

Por revistaeyn.com

Liberty Networks, proveedor de conectividad empresarial e infraestructura digital en América Latina y el Caribe, anunció el lanzamiento de MAYA-1.2, un sistema mejorado que duplica la capacidad del cable submarino MAYA-1 y está diseñado para impulsar el futuro digital de Centroamérica.

Esta actualización estratégica representa una inversión a largo plazo en infraestructura regional, fortaleciendo la conectividad internacional y la resiliencia digital en todo el Caribe y Centroamérica.

Entre los beneficios clave para Honduras están una capacidad de hasta 4 terabits por segundo en cada dirección, más del doble de la capacidad actual; conexiones más rápidas y con mayor capacidad de respuesta, con una latencia reducida a 19 milisegundos en la ruta corta; y despliegue de equipos de última generación (SLTE) que permiten carga flexible de espectro y soporte para interfaces de 100G y 400G, un salto significativo desde las tecnologías heredadas de 10G/40G.

El proyecto se lleva a cabo en asociación con los nuevos miembros del consorcio MAYA-1.2, con Alcatel Submarine Networks (ASN), de la industria de cables submarinos, como socio principal de tecnología y servicios marinos. Liberty Networks será el operador principal y propietario del nuevo sistema.

El recién configurado sistema MAYA-1.2 se extiende a lo largo de 2.386 km, con una capacidad mínima en anillo de 4 Tbps, y mantendrá tres puntos de aterrizaje vitales: Hollywood, Florida (Estados Unidos), Puerto Cortés (Honduras), y Half Moon Bay (Gran Caimán).

Esta reconfiguración asegura capacidad y servicios a largo plazo para los operadores miembros, al tiempo que fortalece la conectividad internacional de empresas, gobiernos y comunidades en toda la región. Se prevé que la modernización se complete en la primera mitad de 2026.

Además de la actualización, Liberty Networks y sus socios del consorcio MAYA-1.2 están adoptando un enfoque sostenible para retirar, recuperar y reciclar la porción sur de la troncal del MAYA-1. Esto despejará el terreno para la instalación de MANTA, el nuevo sistema submarino panregional, que proporcionará rutas internacionales adicionales.

“Las redes submarinas son, y seguirán siendo, infraestructura crítica para la región,” afirmó Ray Collins, vicepresidente Sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America. "Anunciamos una inversión de US$250 millones en infraestructura regional, y nos enorgullece liderar la reconfiguración estratégica de MAYA.”

Para Honduras, la actualización MAYA-1.2 es fundamental para ampliar la capacidad, mejorar la latencia y apoyar a los operadores y empresas locales en todo el país, fortaleciendo así las bases para una economía digital más resiliente.

