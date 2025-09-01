Honduras duplicará su capacidad digital con nuevo cable submarino

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Liberty Networks, proveedor de conectividad empresarial e infraestructura digital en América Latina y el Caribe, anunció el lanzamiento de MAYA-1.2, un sistema mejorado que duplica la capacidad del cable submarino MAYA-1 y está diseñado para impulsar el futuro digital de Centroamérica. Esta actualización estratégica representa una inversión a largo plazo en infraestructura regional, fortaleciendo la conectividad internacional y la resiliencia digital en todo el Caribe y Centroamérica.

Entre los beneficios clave para Honduras están una capacidad de hasta 4 terabits por segundo en cada dirección, más del doble de la capacidad actual; conexiones más rápidas y con mayor capacidad de respuesta, con una latencia reducida a 19 milisegundos en la ruta corta; y despliegue de equipos de última generación (SLTE) que permiten carga flexible de espectro y soporte para interfaces de 100G y 400G, un salto significativo desde las tecnologías heredadas de 10G/40G. El proyecto se lleva a cabo en asociación con los nuevos miembros del consorcio MAYA-1.2, con Alcatel Submarine Networks (ASN), de la industria de cables submarinos, como socio principal de tecnología y servicios marinos. Liberty Networks será el operador principal y propietario del nuevo sistema. El recién configurado sistema MAYA-1.2 se extiende a lo largo de 2.386 km, con una capacidad mínima en anillo de 4 Tbps, y mantendrá tres puntos de aterrizaje vitales: Hollywood, Florida (Estados Unidos), Puerto Cortés (Honduras), y Half Moon Bay (Gran Caimán). Esta reconfiguración asegura capacidad y servicios a largo plazo para los operadores miembros, al tiempo que fortalece la conectividad internacional de empresas, gobiernos y comunidades en toda la región. Se prevé que la modernización se complete en la primera mitad de 2026.