Empresas & Management

Centroamérica y el Caribe contarán con nuevas rutas desde Boston y Nueva York

JetBlue aumentará de forma significativa las frecuencias desde Logan hacia varios destinos caribeños y latinoamericanos de alta demanda.

Por revistaeyn.com JetBlue intensifica su apuesta por los viajes de placer al anunciar una oleada de nuevas rutas y mayores frecuencias que conectarán el noreste de Estados Unidos con Florida, el Caribe y varios destinos de Centroamérica y el Caribe a finales de 2025. La aerolínea ha enfocado la expansión en sus ciudades estratégicas, Boston y Nueva York-JFK, desde donde operará la mayoría de los nuevos servicios.

Entre las novedades más relevantes figura la entrada de JetBlue al aeropuerto de Vero Beach, en Florida, donde la compañía volará por primera vez; además, reanudará operaciones en Daytona Beach. Ambos destinos recibirán vuelos diarios y durante todo el año tanto desde Boston como desde JFK a partir de diciembre de 2025, una apuesta clara por capitalizar la demanda del llamado “Estado del Sol” entre los viajeros del noreste. La red también incorpora conexiones que refuerzan el carácter internacional de la estrategia: desde Tampa se lanzará un servicio diario a Punta Cana en República Dominicana, programado para el 18 de diciembre; el aeropuerto de Long Island MacArthur estrenará enlaces estacionales con Fort Myers y Tampa; y Fort Lauderdale añadirá una ruta estacional a Santiago de los Caballeros. Estas incorporaciones buscan diversificar la oferta entre destinos vacacionales y reforzar la presencia de la aerolínea en mercados clave de ocio.