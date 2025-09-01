Aerolínea Spirit se acoge a quiebra por segunda vez en un año en EEUU

POR EFE

La aerolínea estadounidense Spirit anunció este viernes que se ha acogido por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización de la compañía, que opera vuelos a través de Estados Unidos.

La aerolínea de bajo costo continuará operando mientras hace frente al proceso de quiebra bajo el Capítulo 11, que presentó en la corte federal para el distrito sur de Nueva York y que le permite reorganizarse bajo la protección de la ley.

"Spirit pretende utilizar el proceso del Capítulo 11 para implementar los amplios cambios necesarios para hacer la transición de la compañía hacia un futuro sustentable y posicionarla para ofrecer el mejor valor del mundo en los próximos años", indicó la empresa en un comunicado.