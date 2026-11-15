José Luis Barreto: constructor vanguardista de ecosistemas digitales

Por: Claudia Contreras - Estrategia & Negocios

Cuando tenía 20 años recorrió España. Antes de que existiera Google Maps, implementó un sistema de ruteo para mejorar la distribución de Bayer en la Península Ibérica.

Su labor fue clave para que la gestión comercial trabajara de forma óptima con informática. José Luis Barreto implementó el primer CRM de Bayer en ese país.

“Siempre me tocó agarrar el mundo comercial administrativo y digitalizarlo”, recuerda. En Europa aprendió del boom de mensajes de texto desde teléfonos móviles. Así creó su primera empresa en 2004 en El Salvador: Wise Marketing.

Se especializó en mercadeo por dispositivos móviles, en especial teléfonos celulares. El negocio de los ringtones (tonos de llamada) y backtones (tonos de espera) estuvo en auge a principios de la década de los 2000. Barreto se expandió desde México hasta Argentina.

Cuando vio crecer la ola de smartphones, decidió salirse de ese negocio. En 2019, fue pionero en sumarse a la ola fintech. Analizó cómo funcionaba la tecnología blockchain. “No entré por el atractivo de la tecnología cripto, sino por la convicción de que los rieles regulados de activos digitales se convertirían en la próxima infraestructura de los mercados de capital”.

Ese año, cofundó la Asociación Salvadoreña de Tecnología Financiera y creó Pulpo Fintech. Su marca comercial es Real Tokn.

“Es la primera plataforma regulada de tokenización de activos reales en El Salvador bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales, supervisada por la CNAD”, subraya.

En 2023, esta Ley consolidó su negocio al completar emisiones reguladas de proyectos inmobiliarios para Tres Torres, Grupo Hasgar e Inversiones Bolívar.

Su portafolio de Activos Bajo Gestión ya emitidos excede los US$115 millones con más de 10 emisiones públicas y privadas completadas, a finales de agosto 2026. Es el segundo mayor emisor de activos, después de Banco Atlántida en el ecosistema local.

“Tokenizar no significa que automáticamente va a aparecer la liquidez (...) Puedo tokenizar cualquier cosa, pero si el proyecto no es atractivo no va a haber dinero. Al final, el inversionista busca rendimientos y certeza”, advierte.

Para Barreto, los marcos regulatorios de El Salvador ubican al país como el más avanzado del mundo en la modernización de mercados de capital.

“Real Tokn está construyendo la infraestructura que permite que ese marco se convierta en capital real para empresas centroamericanas”. A corto plazo, la firma lanzará la primera emisión de vivienda de interés social bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales.