Karim Qubain inicia su segundo periodo al frente de la CCIC

La Asamblea General representa un ejercicio de gobernanza gremial, transparencia y participación, pilares que fortalecen el liderazgo de la CCIC como referente del sector empresarial en Honduras.

La Secretaría de Junta Directiva recibió para inscripción una única propuesta por cada uno de los nueve cargos sometidos a elección.

El empresario Karim Qubain presidirá por segundo período la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) , esto tras ser electo por la Asamblea General Ordinaria 2026.

A la juramentación de Qubain llegó el presidente de la República, Nasry Asfura, quien manifestó que su administración ve a la empresa privada como un socio estratégico para el crecimiento nacional, dejando claro que el desarrollo sostenible se construye a partir de la generación de empleo.

“Somos aliados de la empresa privada. No es un gobierno paternalista el que va a darle empleo a todos; es la empresa privada, a través del empleo, la que genera oportunidades”, dijo el mandatario.

Una de las primeras acciones que se verán de manera conjunta será el libramiento de vial de San Pedro Sula, lugar del trabajo y de producción.

“Estoy viendo cómo podemos manejar el libramiento ya hay diseños, los dragados de los canales de alivio y el bacheo a nivel nacional. Con la construcción de ese libramiento, cuyos diseños ya están elaborados, se aliviará el tráfico de carga pesada en municipios como La Lima, Villanueva y Choloma".

Por su parte, Anabel Gallardo, Presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibió de manera positiva los anuncios sobre inversión.

Gallardo resaltó que proyectos como el control de inundaciones y la construcción de represas han sido esperados por más de 20 años y son fundamentales para proteger los cultivos de banano, caña de azúcar y palma, además de impulsar el agro mediante nuevos sistemas de riego.