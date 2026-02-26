Centroamérica & Mundo

Aumento de actividad explosiva en volcán de Fuego pone en alerta a Guatemala

La Gobernación Departamental de Sacatepéquez emitió una alerta anaranjada, dado que el acceso principal y una parte estratégica de las faldas del volcán pertenecen a su jurisdicción.

Por Agencia EFE Las autoridades de protección civil y vulcanología de Guatemala mantienen un monitoreo reforzado sobre el volcán de Fuego, situado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, tras registrarse un incremento en su actividad explosiva y la emisión de flujos incandescentes. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) vigilan de cerca la evolución del coloso, de 3.763 metros de altura, que presenta entre 5 y 15 explosiones por hora.

Según un boletín especial emitido por el Insivumeh, esta dinámica interna sugiere un "mayor aporte de gas y magma en zonas poco profundas".

Valeria Urízar, vocera de la Conred, explicó que la institución "realiza recorridos de prevención y monitoreo en comunidades cercanas en coordinación con autoridades locales". Urízar destacó la importancia de identificar rutas de evacuación, ya que "actualmente el volcán presenta actividad explosiva con expulsión de ceniza y material incandescente".