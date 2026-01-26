Centroamérica & Mundo

HONDURAS: Asfura asume la Presidencia con un giro hacia un Estado más pequeño y pro inversión

Austeridad, reducción del aparato estatal y alineamiento con Estados Unidos marcan el modelo de gobierno que inicia este 27 de enero en Honduras

Por revistaeyn.com A pocas horas de asumir como presidente de la República de Honduras, Nasry “Tito” Asfura se prepara para inaugurar un gobierno que, según sus propias definiciones, tendrá como eje central la reducción del tamaño del Estado, la austeridad fiscal y un mayor protagonismo del sector privado como motor de crecimiento económico. Asfura asumirá el mando este 27 de enero de 2026, para un período constitucional que se extenderá hasta enero de 2030, en una ceremonia que marcará también un quiebre simbólico con administraciones anteriores.

Más allá del formato de la investidura, el presidente electo llega con un mensaje claro: “Que se viene la reducción del Estado, es un hecho”, una frase que resume la lógica del modelo de gobierno que comienza. Hasta el cierre de este artículo, el presidente electo había confirmado a dos figuras claves de su nuevo gabinete: Emilio Hernández Hércules, como ministro de Finanzas, y Mireya Agüero, como titular de la Cancillería.

Un ajuste estructural como primera señal No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE La medida más contundente anunciada en la antesala de la toma de posesión es la reducción del aparato estatal, que pasará de 113 a 74 instituciones públicas, mediante la eliminación de 38 entidades. La decisión, confirmada por la designada presidencial electa María Antonieta Mejía, apunta a corregir duplicidades administrativas y reducir el gasto corriente. Según las estimaciones oficiales, el ajuste permitiría un ahorro cercano a los 15.000 millones de lempiras, recursos que serían destinados principalmente al pago del pasivo laboral del Estado (beneficios, prestaciones e indemnizaciones que el gobierno debe a sus trabajadores). Desde el entorno de Asfura subrayan que la reforma responde a una concepción distinta del rol estatal: un Estado más pequeño, menos empleados directo y más orientado a generar condiciones para atraer inversión. “El Estado no es un ente empleador, sino un generador de oportunidades”, sintetizó Mejía, alineando el discurso económico del próximo gobierno con postulados de eficiencia administrativa y estímulo al capital privado. Clima de negocios y respaldo empresarial El sector privado observa el inicio del nuevo gobierno con expectativa. En encuentros recientes con empresarios de San Pedro Sula, Asfura reiteró su compromiso con la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la generación de empleo formal, especialmente en la zona norte del país. Tanto la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresaron públicamente su respaldo al nuevo gobierno, destacando la necesidad de un diálogo permanente entre el Estado y el sector productivo para impulsar un crecimiento sostenible.