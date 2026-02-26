Empresas & Management

Estudio: Siete de cada diez empresas del sector TIC en Costa Rica usan IA generativa en sus procesos

El estudio Caracterización del Sector TICs Costa Rica 2025 reveló que el 72 % de las empresas del sector exporta sus servicios y el 76 % ya utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa o agentes digitales para apoyar sus operaciones.

Por Agencia EFE El sector de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de Costa Rica se consolidó como un ecosistema exportador, dinámico y cada vez más sofisticado tecnológicamente con un elevado uso de la inteligencia artificial (IA), indicó un informe publicado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). El estudio Caracterización del Sector TIC Costa Rica 2025 reveló que el 72 % de las empresas del sector exporta sus servicios y el 76 % ya utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa o agentes digitales para apoyar sus operaciones.

"El sector TIC costarricense ya no está compitiendo únicamente en desarrollo tradicional de software, está compitiendo en inteligencia artificial, automatización y soluciones tecnológicas de alto valor agregado. Actualmente, vemos empresas jóvenes, con orientación exportadora y con adopción masiva de IA", afirmó la gerente general de Procomer, Laura López. López expresó que "el desafío en el país ya no es crear tecnología, es escalarla: fortalecer talento especializado, facilitar acceso a mercados y consolidar modelos de negocio globales". La investigación, que analizó una muestra de 86 empresas costarricenses, evidencia que el sector tecnológico costarricense no solo mantiene una fuerte vocación internacional, sino que está incorporando tecnologías 4.0 como computación en la nube, automatización de procesos, analítica de datos e IA, en sus modelos de negocio.