La corporación AR Holdings asume la operación de Subway en Costa Rica

Por revistaeyn.com
AR Holdings asumirá la operación de Subway en Costa Rica como parte de su estrategia para fortalecer el negocio de restaurantes y ampliar su participación en el segmento de comida rápida, en un mercado donde la cadena acumula más de tres décadas de presencia.
La compañía, especializada en la operación de franquicias internacionales de moda, hogar y restaurantes, anunció su incorporación como franquiciado maestro de la marca en el país centroamericano, donde Subway abrió su primer establecimiento en Los Yoses en 1995 y actualmente tiene presencia en las siete provincias.
La operación refuerza el modelo multimarca de AR Holdings, que desde el inicio de sus actividades en Costa Rica en 2017 ha ampliado su portafolio hasta representar más de 22 marcas internacionales en Latinoamérica. El grupo cuenta con más de 2,500 colaboradores en la región.
“Subway es una marca con una historia sólida y un vínculo muy fuerte con los costarricenses. Continuaremos construyendo sobre esa trayectoria, con respeto por lo que la marca ha logrado y con la ambición de seguir creciendo”, afirmó Antonio Burgos, director general de AR Holdings.
La estrategia contempla consolidar el peso de los restaurantes dentro del portafolio empresarial, fortalecer su presencia en el mercado de comida rápida y expandir la red de establecimientos de manera gradual, aprovechando el reconocimiento de la marca y su base de consumidores.
Como parte de esta nueva etapa, la compañía también prevé incorporar tecnología en los restaurantes existentes, incluidos kioscos de autoservicio y otras herramientas digitales para agilizar la atención y facilitar el proceso de compra.
AR Holdings buscará, además, aprovechar los programas de lealtad que ha desarrollado como grupo para estrechar la relación con los consumidores y promover visitas recurrentes a los establecimientos.
Por su parte, Artemio Garza, presidente de Subway para Latinoamérica y el Caribe, destacó la experiencia operativa de AR Holdings y su conocimiento del mercado costarricense como factores que respaldan la alianza.
El ejecutivo señaló que Costa Rica representa un mercado relevante para la cadena y que la incorporación del nuevo operador abre oportunidades para acelerar su crecimiento, innovar en la oferta de productos e integrar tecnologías que mejoren la experiencia de los clientes.