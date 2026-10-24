La corporación AR Holdings asume la operación de Subway en Costa Rica

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La compañía, especializada en la operación de franquicias internacionales de moda, hogar y restaurantes, anunció su incorporación como franquiciado maestro de la marca en el país centroamericano.

Por revistaeyn.com AR Holdings asumirá la operación de Subway en Costa Rica como parte de su estrategia para fortalecer el negocio de restaurantes y ampliar su participación en el segmento de comida rápida, en un mercado donde la cadena acumula más de tres décadas de presencia. La compañía, especializada en la operación de franquicias internacionales de moda, hogar y restaurantes, anunció su incorporación como franquiciado maestro de la marca en el país centroamericano, donde Subway abrió su primer establecimiento en Los Yoses en 1995 y actualmente tiene presencia en las siete provincias.

La operación refuerza el modelo multimarca de AR Holdings, que desde el inicio de sus actividades en Costa Rica en 2017 ha ampliado su portafolio hasta representar más de 22 marcas internacionales en Latinoamérica. El grupo cuenta con más de 2,500 colaboradores en la región. “Subway es una marca con una historia sólida y un vínculo muy fuerte con los costarricenses. Continuaremos construyendo sobre esa trayectoria, con respeto por lo que la marca ha logrado y con la ambición de seguir creciendo”, afirmó Antonio Burgos, director general de AR Holdings. La estrategia contempla consolidar el peso de los restaurantes dentro del portafolio empresarial, fortalecer su presencia en el mercado de comida rápida y expandir la red de establecimientos de manera gradual, aprovechando el reconocimiento de la marca y su base de consumidores.