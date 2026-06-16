Yum Brands vende Pizza Hut por US$2.700M: ¿qué significa para el mercado de franquicias?

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La propietaria de KFC, Taco Bell y Pizza Hut decidió desprenderse de su histórica cadena de pizzerías tras varios trimestres de bajo desempeño. La operación abre interrogantes sobre el futuro de una marca con más de seis décadas de historia.

Por: Revistaeyn.com Uno de los movimientos más importantes del año en la industria global de restaurantes acaba de concretarse. Yum Brands, el gigante estadounidense propietario de KFC, Taco Bell y Pizza Hut, anunció la venta de Pizza Hut por US$2.700 millones, una decisión que marca el fin de una era para una de las marcas más reconocidas del sector de comida rápida. La transacción se dividirá en dos operaciones. Por un lado, la firma de capital privado LongRange Capital adquirirá el negocio de Pizza Hut fuera de China continental por aproximadamente US$1.500 millones. Por otro, Yum China Holdings comprará las operaciones en China por US$1.200 millones. Ambas operaciones están sujetas a aprobación regulatoria y se espera que concluyan durante el tercer trimestre de 2026. La decisión llega después de que Yum Brands iniciara en 2025 una revisión estratégica de Pizza Hut, una cadena que ha enfrentado varios años de dificultades operativas y comerciales. La empresa reconoció que el negocio venía registrando una desaceleración en las ventas y un desempeño inferior al de sus otras marcas, particularmente KFC y Taco Bell.

Una marca global que perdió impulso

Fundada en 1958 y adquirida por PepsiCo en 1977, Pizza Hut fue durante décadas el referente mundial del negocio de las pizzas. Sin embargo, el mercado cambió profundamente en los últimos años. La cadena ha debido enfrentar una competencia cada vez más intensa de actores especializados en entregas a domicilio, como Domino's, así como de plataformas digitales de delivery que transformaron los hábitos de consumo. A ello se suman consumidores más sensibles a los precios, mayores costos operativos y una creciente preferencia por opciones percibidas como más saludables. Reuters señala que la inflación, el aumento en los costos de materias primas y los cambios en las preferencias alimentarias afectaron la demanda de las cadenas de pizzas en Estados Unidos. Algunos analistas también mencionan el impacto indirecto de los medicamentos para la pérdida de peso basados en GLP-1, que están modificando patrones de consumo en determinados segmentos de clientes. La compañía acumuló varios trimestres consecutivos de caídas en ventas comparables, una situación que terminó impulsando la búsqueda de alternativas estratégicas para la marca.

El nuevo plan de Yum Brands

Chris Turner, CEO de Yum Brands, explicó que la venta permitirá convertir a la compañía en una organización más enfocada en sus negocios de mayor crecimiento. Según la empresa, la operación busca maximizar el valor para los accionistas y permitir que Pizza Hut opere bajo una estructura de propiedad más especializada para enfrentar los desafíos específicos de cada mercado. Yum Brands conservará KFC y Taco Bell, dos cadenas que han mostrado una evolución más favorable dentro de su portafolio global. Como parte del anuncio, el grupo también aprobó un programa adicional de recompra de acciones por US$4.000 millones, una señal de confianza hacia los inversionistas tras la venta. ¿Qué implica para Centroamérica? Aunque la operación se origina en Estados Unidos, el anuncio tiene relevancia para Centroamérica, una región donde Pizza Hut mantiene una presencia histórica y una fuerte recordación de marca. En mercados como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Pizza Hut forma parte del paisaje gastronómico desde hace décadas y opera bajo esquemas de franquicia administrados por socios locales. Por ahora, la venta no supone cambios inmediatos para los consumidores ni para las operaciones de la marca en la región. De hecho, el modelo de franquicias ha sido uno de los pilares de expansión internacional de Pizza Hut y representa una porción significativa de su presencia global. La nueva propiedad deberá definir en los próximos meses cuál será su estrategia para revitalizar el crecimiento de la cadena en mercados internacionales.

Una apuesta por la recuperación