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Vespa inicia una nueva etapa en Costa Rica de la mano de Grupo Suki & ALC

Como parte de esta estrategia, la compañía construye un nuevo Vespa Store en La Uruca, contiguo al actual Suzuki Center y ubicado 200 metros al oeste del COSEVI.

Por revistaeyn.com Vespa inició una nueva etapa en Costa Rica de la mano de Grupo Suki & ALC, empresa que desde julio de 2026 asumió la representación oficial exclusiva de la emblemática marca italiana en el país. Con esta incorporación, Grupo Suki & ALC —representante de Suzuki Motos y de otras siete marcas de motocicletas y motores marinos— suma Vespa a su portafolio y pone a disposición de la marca su experiencia, infraestructura y alcance comercial para impulsar su desarrollo en el mercado costarricense.

La nueva etapa contempla una mayor oferta de modelos, expansión de la cobertura nacional y un fortalecimiento de los servicios de posventa para los propietarios actuales. Como parte de esta estrategia, la compañía construye un nuevo Vespa Store en La Uruca, contiguo al actual Suzuki Center y ubicado 200 metros al oeste del COSEVI. La inauguración está prevista para finales de octubre de 2026. El establecimiento estará dedicado exclusivamente al universo Vespa y ofrecerá a los clientes un espacio para conocer sus diferentes modelos, así como acercarse al diseño y legado italiano que distinguen a la marca a nivel mundial. “La incorporación de Vespa a nuestro portafolio representa un paso estratégico en el crecimiento de Grupo Suki & ALC”, afirmó José Andrés Montalto, gerente general de la compañía. Según explicó, la inversión en el nuevo establecimiento refleja la visión de largo plazo de la empresa para la marca en Costa Rica.