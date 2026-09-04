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Volkswagen recortará otros 50.000 empleos y reducirá a la mitad sus modelos

El grupo llegó a tener unos 680.000 empleados en 2023, y en diciembre de 2024 anunció un primer recorte de 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania, principalmente en la marca principal Volkswagen, a los que ahora se añaden otros 50.000 empleos.

Por Agencia EFE El grupo automovilístico alemán Volkswagen, que tiene marcas como VW, Seat y Cupra, Audi y Porche, va a recortar 50.000 empleos más, lo que supone 100.000 en total hasta 2030, y va a reducir a la mitad sus modelos. El consejo de supervisión de grupo, que rechazó el plan de ahorro en julio, aprobó por sorpresa de forma unánime el plan de ahorro del consejero delegado, Oliver Blume.

Estaba previsto que se reuniera el viernes pero la decisión se adelantó ya después de dos meses de negociaciones de la dirección con los representantes de los trabajadores y el Estado de Baja Sajonia, que es accionista con una participación del 20 %. El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de EEUU. El mayor fabricante automovilístico de Europa quiere reducir a la mitad el número de modelos y podría vender participaciones en algunas filiales como el fabricante de camiones Traton, pero no ha dicho nada sobre el futuro de la marca española Seat, que desde hace años está empañado por el gran éxito de Cupra. El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, declaró que la aprobación del plan de ahorro por unanimidad por parte del consejo de supervisión "supone una señal muy positiva para el futuro del grupo Volkswagen". Volkswagen tratar de "allanar el camino hacia un éxito sostenible a largo plazo" en un momento en que "la industria automotriz y sus mercados experimentan la transformación más rápida y fundamental hasta la fecha", dijo la compañía en un comunicado. El grupo Volkswagen prevé unas ventas anuales de nueve millones de vehículos y quiere lograr un margen de rentabilidad operativa del 9 % 2030.

Exceso de capacidad en Europa

La capacidad de producción europea de Volkswagen supera actualmente la demanda en más de 500.000 unidades. Por ello Volkswagen no puede garantizar una asignación de producción competitiva para las plantas de Emden (Baja Sajonia), Zwickau (Sajonia) y Hannover (capital de Baja Sajonia ) y la de Audi en Neckarsulm (suroeste) de forma escalonada entre 2031 y 2034. El próximo domingo el estado federado de Salonia-Anhalt, que se sitúa entre Baja Sajonia y Sajonia, celebra elecciones regionales, en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría ganar la mayoría absoluta y gobernar en la región. El ministro de Baja Sajonia, el socialdemócrata Olaf Lies, dijo que "ante la competencia internacional, los retos a los que se enfrentan Volkswagen y la industria automovilística alemana son enormes".