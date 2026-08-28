Anthropic planea realizar una venta de acciones en una OPI récord

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La compañía desarrolladora de Claude está diseñando una estructura inusual para la venta de acciones que permitiría a algunos de sus accionistas actuales vender directamente parte de sus títulos durante la OPI, informó The Information.

Por revistaeyn.com Anthropic apunta a alcanzar una valoración de entre US$1.5 billones y US$2 billones en lo que se espera que sea la mayor oferta pública inicial (OPI) registrada, con una captación superior a US$86,000 millones, según una cifra citada por The Information. La compañía desarrolladora de Claude está diseñando una estructura inusual para la venta de acciones que permitiría a algunos de sus accionistas actuales vender directamente parte de sus títulos durante la OPI, informó The Information.

Esta operación secundaria estructurada permitiría a los primeros inversionistas materializar ganancias, al tiempo que ayudaría a la empresa a orientar la asignación de acciones de su oferta hacia inversionistas de largo plazo considerados estratégicos. Para contrarrestar las posibles preocupaciones relacionadas con la venta de acciones por parte de accionistas internos, Anthropic también está evaluando establecer, para al menos algunos de ellos, un período de bloqueo superior a los 180 días que suelen contemplar estas operaciones. Con ello, buscaría anticiparse al riesgo de un exceso de oferta de acciones en el mercado abierto, según fuentes citadas por The Information. La magnitud sin precedentes de la captación de capital está vinculada con las ambiciosas necesidades de capacidad informática de Anthropic.