Lanzan Qiubo Market, plataforma digital para emprendedores de El Salvador

Con esta iniciativa, la empresa amplía su propuesta hacia el comercio digital y conecta la actividad comercial con las capacidades logísticas de Qiubo.

Qiubo presentó Qiubo Market, una plataforma digital creada para que emprendedores y comercios puedan exhibir sus productos en línea y recibir pedidos.

Para muchos negocios, vender por internet significa resolver por separado cómo mostrar sus productos, atender pedidos y coordinar entregas. Qiubo Market busca facilitar ese recorrido con una vitrina digital más estructurada, que permita a los comercios presentar su oferta y acercarse a nuevos clientes.



“Qiubo nació conectando productos con destinos. Ahora queremos conectar negocios con oportunidades. Con Qiubo Market buscamos que más emprendedores puedan mostrar lo que hacen, recibir pedidos y abrirse camino en el comercio digital. Porque cuando un emprendimiento crece, también crece la economía que lo rodea”, expresó Carlos Zelaya, CEO de Qiubo.



La plataforma está dirigida a emprendedores, mipymes y comercios interesados en fortalecer su presencia digital. Su propuesta integra la exhibición de productos y la recepción de pedidos con la posibilidad de conectar las ventas con la logística de Qiubo, de acuerdo con las condiciones del servicio.



Qiubo Market forma parte de la evolución de Qiubo hacia un ecosistema que conecta tecnología, comercio y logística. La compañía busca que esa conexión se traduzca en herramientas prácticas para los negocios y en nuevas oportunidades para el comercio local.