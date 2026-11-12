Microsoft mejora el acceso a Outlook, pero la recuperación sigue incompleta

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La compañía reporta avances en el acceso al correo y el procesamiento de mensajes demorados. En Centroamérica y el Caribe, la información disponible aún no permite confirmar una normalización por país.

Por: Revistaeyn.com Microsoft reportó este viernes 13 de noviembre avances en la recuperación de Outlook y otras herramientas de Microsoft 365, después de la interrupción internacional iniciada el jueves. Las mejoras incluyen el acceso a los buzones y el procesamiento de correos demorados, aunque todavía pueden producirse fallas intermitentes, según las actualizaciones de la compañía recogidas por The Verge. La recuperación continúa por etapas. Microsoft informó sobre mejoras de estabilidad y capacidad, pero advirtió que el funcionamiento seguía siendo variable y que su infraestructura aún no había recuperado la capacidad habitual, de acuerdo con AP. Para las empresas de Centroamérica y el Caribe, la información pública consultada no permite establecer un momento común de restablecimiento: el regreso del correo para determinados usuarios no basta para confirmar que todas las organizaciones y funciones operen con normalidad.

Qué se sabe en Centroamérica y el Caribe

En Costa Rica, CRinformativo reportó el jueves problemas entre usuarios del país. La Nación también recogió el aviso de Microsoft sobre las dificultades para acceder a Exchange Online, la plataforma de correo en la nube. En Panamá, Panamá América informó sobre la incidencia y los problemas de conexión desde diferentes dispositivos, a partir de las comunicaciones de Microsoft sobre América. En República Dominicana, El Día actualizó su cobertura este viernes a las 8:16 de la mañana, hora local. Su información describe la interrupción internacional, pero no ofrece una comprobación del estado de los servicios en organizaciones dominicanas. Las fuentes regionales consultadas no aportan una confirmación de recuperación completa por país ni cifras consolidadas sobre empresas afectadas o pérdidas económicas.

Microsoft amplía el plazo de espera de los correos

Como parte de su respuesta, Microsoft amplió a 48 horas el plazo de espera de los mensajes para ayudar a preservar los correos demorados durante el incidente, según The Verge. Para una organización que vuelve a ingresar a Outlook, la comprobación operativa comprende también el envío, la recepción y la llegada de mensajes pendientes. Recuperar el acceso al buzón es un avance, pero no acredita por sí solo que todo el flujo de comunicaciones esté normalizado.

Sin indicios de actividad maliciosa