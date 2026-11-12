Microsoft mejora el acceso a Outlook, pero la recuperación sigue incompleta

Por: Revistaeyn.com
Microsoft reportó este viernes 13 de noviembre avances en la recuperación de Outlook y otras herramientas de Microsoft 365, después de la interrupción internacional iniciada el jueves.
Las mejoras incluyen el acceso a los buzones y el procesamiento de correos demorados, aunque todavía pueden producirse fallas intermitentes, según las actualizaciones de la compañía recogidas por The Verge.
La recuperación continúa por etapas. Microsoft informó sobre mejoras de estabilidad y capacidad, pero advirtió que el funcionamiento seguía siendo variable y que su infraestructura aún no había recuperado la capacidad habitual, de acuerdo con AP.
Para las empresas de Centroamérica y el Caribe, la información pública consultada no permite establecer un momento común de restablecimiento: el regreso del correo para determinados usuarios no basta para confirmar que todas las organizaciones y funciones operen con normalidad.
Qué se sabe en Centroamérica y el Caribe
En Costa Rica, CRinformativo reportó el jueves problemas entre usuarios del país. La Nación también recogió el aviso de Microsoft sobre las dificultades para acceder a Exchange Online, la plataforma de correo en la nube.
En Panamá, Panamá América informó sobre la incidencia y los problemas de conexión desde diferentes dispositivos, a partir de las comunicaciones de Microsoft sobre América.
En República Dominicana, El Día actualizó su cobertura este viernes a las 8:16 de la mañana, hora local. Su información describe la interrupción internacional, pero no ofrece una comprobación del estado de los servicios en organizaciones dominicanas. Las fuentes regionales consultadas no aportan una confirmación de recuperación completa por país ni cifras consolidadas sobre empresas afectadas o pérdidas económicas.
Microsoft amplía el plazo de espera de los correos
Como parte de su respuesta, Microsoft amplió a 48 horas el plazo de espera de los mensajes para ayudar a preservar los correos demorados durante el incidente, según The Verge.
Para una organización que vuelve a ingresar a Outlook, la comprobación operativa comprende también el envío, la recepción y la llegada de mensajes pendientes. Recuperar el acceso al buzón es un avance, pero no acredita por sí solo que todo el flujo de comunicaciones esté normalizado.
Sin indicios de actividad maliciosa
Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, afirmó que por ahora no hay indicios de que el incidente sea resultado de actividad maliciosa o cibernética.
Microsoft había explicado que varios servidores quedaron inesperadamente fuera de servicio y sobrecargaron la infraestructura restante. Algunos equipos reiniciados volvían a dejar de responder al recibir solicitudes, lo que dificultó estabilizar la recuperación.
La afectación tampoco implica una paralización uniforme de todas las aplicaciones: el alcance comunicado se concentra en funciones que interactúan con Exchange Online y los servicios de correo. Los componentes que no dependen de esa conexión pueden permanecer operativos.
El siguiente paso para las empresas que recuperan la conexión será comprobar que sus comunicaciones pendientes se procesan y que las herramientas vinculadas al correo funcionan de forma sostenida. La mejoría técnica todavía debe traducirse en una recuperación operativa completa.
Con información de EFE, AP, The Verge y medios regionales.
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