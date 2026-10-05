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Alianza entre Tocumen y SATS refuerza rol de Panamá como hub entre Asia y América

El aeropuerto panameño y la firma de Singapur acordaron explorar el desarrollo de infraestructura y operaciones de carga aérea. La cooperación busca conectar la plataforma logística de Panamá con la experiencia y la red internacional de SATS.

Por: Revistaeyn.com Panamá busca ampliar su función como punto de conexión del comercio internacional mediante el fortalecimiento de la carga aérea. El Aeropuerto Internacional de Tocumen y la empresa singapurense SATS firmaron un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de colaboración en infraestructura y operaciones, con el objetivo de mejorar la conectividad entre Asia y las Américas. El acuerdo, divulgado este 5 de octubre, tuvo como testigos al presidente panameño, José Raúl Mulino, y al primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. Contempla evaluar el desarrollo del área de carga del aeropuerto y de instalaciones y operaciones dentro de Tocumen Cargo City, conforme al plan maestro de la terminal. Su importancia empresarial reside en la posibilidad de vincular dos plataformas logísticas que sirven a mercados distintos: Singapur como puerta de acceso a Asia y Panamá como centro de distribución hacia América Latina y el Caribe. Para Tocumen, representa una oportunidad de fortalecer el negocio de mercancías con un operador que conoce las exigencias de las cadenas internacionales de suministro.

Un socio con presencia global

SATS es uno de los principales proveedores mundiales de manejo de carga aérea. Tras adquirir Worldwide Flight Services (WFS) en 2023, su red combinada opera en más de 225 estaciones de 27 países, con presencia en Asia-Pacífico, América, Europa, Oriente Medio y África. Según la compañía, esa red cubre rutas comerciales responsables de más de la mitad del volumen mundial de carga aérea. El dato describe el alcance de las rutas donde está presente, y no una participación equivalente de SATS en todo el mercado. La empresa ofrece servicios para carga general, productos perecederos, farmacéuticos, comercio electrónico y envíos urgentes, además de soluciones digitales y multimodales. Ese conocimiento puede resultar relevante para una terminal que busca atraer mercancías con diferentes necesidades de almacenamiento, seguridad y velocidad de despacho.

La ventaja de Panamá está en conectar su sistema logístico

El potencial de Tocumen se apoya en una plataforma nacional más amplia. Panamá reúne el Canal, puertos en ambos océanos, un ferrocarril interoceánico y conexiones terrestres y aéreas. Esa combinación permite organizar operaciones de transporte y redistribución con distintos medios, según las necesidades de cada mercancía. A su vez, Tocumen presenta entre sus ventajas el acceso a los puertos del Pacífico y el Atlántico y a la Zona Libre de Colón, junto con bodegas, cadena de frío y operaciones continuas. La integración de esos servicios ofrece una base para desarrollar negocios que requieren recibir, almacenar y redistribuir productos hacia varios mercados. Desde una perspectiva empresarial, la oportunidad consiste en aprovechar esa concentración de infraestructura para reducir tiempos de conexión y facilitar la distribución regional. Un importador puede necesitar entregas urgentes por vía aérea y abastecimiento regular por mar; un exportador puede requerir almacenamiento refrigerado y conexiones confiables para preservar el valor de sus productos. La colaboración con SATS podría ayudar a evaluar cómo atender mejor esas necesidades. Su resultado dependerá de los proyectos que se definan y de la capacidad de atraer operaciones comercialmente viables.

La carga aérea aporta un negocio de alto valor

La apuesta tiene sentido por el tipo de mercancías que utiliza el avión. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) identifica el valor del producto y la rapidez de entrega como factores decisivos: tecnología, medicamentos y determinados alimentos frescos encuentran en esta modalidad una vía para llegar a sus destinos con oportunidad. Pero atender esos flujos exige capacidades específicas. Los productos sensibles a la temperatura necesitan controles durante el transporte y almacenamiento; otras mercancías requieren procedimientos particulares de seguridad, documentación y manipulación. Para Panamá, fortalecer estos servicios abre la posibilidad de captar actividad en almacenamiento, consolidación de envíos, despacho y distribución. El valor económico de un hub también depende de los servicios que presta a las mercancías durante su paso por el país. Tocumen ya cuenta con una operación de carga en crecimiento. Entre enero y agosto de 2026 movilizó 171.320 toneladas métricas, un 8% más que en el mismo período de 2025, según cifras difundidas por el aeropuerto. Durante agosto operaron en la terminal 14 aerolíneas especializadas en carga.

Del entendimiento a las operaciones