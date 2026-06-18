Fygaro vPOS permitirá a comercios de Costa Rica aceptar pagos sin contacto

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Además de la aceptación de pagos sin contacto, Fygaro vPOS integra funcionalidades orientadas a fortalecer la gestión de los negocios, como cobros en múltiples divisas, generación de códigos QR, envío de links de pago y acceso a herramientas de facturación electrónica y comercio digital, permitiendo administrar y escalar operaciones desde una sola plataforma.

Por revistaeyn.com Banco Promerica Costa Rica, Fygaro y Mastercard anuncian el lanzamiento de “Fygaro vPOS” en Costa Rica, la herramienta permite a los comercios aceptar pagos sin contacto directamente desde un teléfono Android, sin necesidad de datáfono u otros dispositivos adicionales. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Inclusión Financiera de Mastercard, un 80 % de los costarricenses utiliza métodos de pago digitales, mientras que un 91 % considera importante que más comercios acepten este tipo de transacciones.

En ese escenario, Fygaro vPOS busca facilitar el acceso a herramientas de cobro digital, especialmente para pequeños y medianos negocios que enfrentan barreras económicas o tecnológicas para modernizar sus operaciones. Al convertir el celular en una herramienta de cobro, la plataforma elimina barreras de entrada y amplía las oportunidades de venta para comercios de distintos tamaños. Con este lanzamiento, Banco Promerica Costa Rica continúa fortaleciendo su propuesta de valor para comercios y pymes, acercando tecnologías innovadoras que simplifican la aceptación de pagos y facilitan la digitalización de los negocios, como parte de su apuesta por impulsar el crecimiento de las empresas mediante herramientas ágiles, accesibles y alineadas con las nuevas tendencias de consumo. “Creemos que la tecnología debe ser una herramienta para impulsar el crecimiento de los negocios, no una barrera. Con Fygaro vPOS buscamos que más comercios y emprendedores puedan acceder a soluciones modernas de pago de forma simple, accesible y adaptada a las nuevas formas de consumo”, comentó Ariel Rochwerger, CEO de Fygaro.