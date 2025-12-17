La junta de Warner Bros Discovery rechaza la oferta rival de Paramount

Por revistaeyn.com
El consejo de administración de Warner Bros Discovery rechazó la oferta hostil de adquisición de Paramount Skydance, valorada en US$108.400 millones, calificando la oferta de "ilusoria" mientras acusaba al gigante de los estudios de engañar a los accionistas sobre su financiación.
Paramount y Netflix han estado en una carrera por ganar el control de Warner Bros, y con ello, sus preciados estudios de cine y televisión, el servicio de streaming HBO Max y franquicias como "Harry Potter". Tras la aceptación de Warner Bros sobre la oferta del gigante del streaming, Paramount lanzó una oferta hostil para superar esa oferta.
En una carta dirigida a los accionistas, el consejo de administración de Warner Bros escribió que Paramount les había "engañado de forma constante" al decir que su oferta en efectivo de US$30 dólares por acción estaba totalmente garantizada, o "respaldada", por la familia Ellison, liderada por el multimillonario y cofundador de Oracle Larry Ellison.
"No lo hace, y nunca lo ha hecho", escribió la junta sobre la garantía de la oferta de Paramount, señalando que la oferta presentaba "numerosos y significativos riesgos", reporta Reuters.
El consejo afirmó que consideraba la oferta de Paramount "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix. La oferta de Netflix de US$27,75 dólares por acción en efectivo y acciones para la unidad de Warner Bros es un acuerdo vinculante que no requiere financiación con capital y tiene compromisos de deuda sólidos, escribió el consejo.
La oferta podría ser rescindida o modificada en cualquier momento antes de la finalización del acuerdo, lo cual no es lo mismo que un acuerdo de fusión vinculante, según la junta.
Paramount acusó a Warner Bros. de escudarse tras una “nube de ofuscación” y afirmó que su oferta totalmente en efectivo brinda mayor certidumbre frente a las “fluctuaciones del mercado” que la propuesta de Netflix, que combina efectivo y acciones y que se ha visto reducida por la caída en el precio de sus títulos.
“Nuestra propuesta ofrece claramente a los accionistas de WBD un valor y una certeza superiores, un camino claro hacia el cierre de la operación y no los deja con un negocio lineal de escala insuficiente y fuertemente endeudado”, declaró el CEO de Paramount, David Ellison.
Mientras tanto, Netflix mantiene conversaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Comisión Europea, señaló a CNBC su otro co-CEO, Greg Peters, al tiempo que expresó confianza en la forma en que los reguladores evaluarán el acuerdo.