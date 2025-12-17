La junta de Warner Bros Discovery rechaza la oferta rival de Paramount

Empresas & Management

Por revistaeyn.com El consejo de administración de Warner Bros Discovery rechazó la oferta hostil de adquisición de Paramount Skydance, valorada en US$108.400 millones, calificando la oferta de "ilusoria" mientras acusaba al gigante de los estudios de engañar a los accionistas sobre su financiación. Paramount y Netflix han estado en una carrera por ganar el control de Warner Bros, y con ello, sus preciados estudios de cine y televisión, el servicio de streaming HBO Max y franquicias como "Harry Potter". Tras la aceptación de Warner Bros sobre la oferta del gigante del streaming, Paramount lanzó una oferta hostil para superar esa oferta.

En una carta dirigida a los accionistas, el consejo de administración de Warner Bros escribió que Paramount les había "engañado de forma constante" al decir que su oferta en efectivo de US$30 dólares por acción estaba totalmente garantizada, o "respaldada", por la familia Ellison, liderada por el multimillonario y cofundador de Oracle Larry Ellison. "No lo hace, y nunca lo ha hecho", escribió la junta sobre la garantía de la oferta de Paramount, señalando que la oferta presentaba "numerosos y significativos riesgos", reporta Reuters. El consejo afirmó que consideraba la oferta de Paramount "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix. La oferta de Netflix de US$27,75 dólares por acción en efectivo y acciones para la unidad de Warner Bros es un acuerdo vinculante que no requiere financiación con capital y tiene compromisos de deuda sólidos, escribió el consejo. La oferta podría ser rescindida o modificada en cualquier momento antes de la finalización del acuerdo, lo cual no es lo mismo que un acuerdo de fusión vinculante, según la junta.