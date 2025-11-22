Librería Internacional celebra 30 años de presencia en Costa Rica

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Treinta años después de abrir su primera librería en un pequeño local en Barrio Dent, Librería Internacional celebra su 30º aniversario como una de las marcas culturales más queridas del país. Con 34 puntos de venta en las siete provincias y una oferta de más de 50.000 títulos, es considerada la librería con mayor variedad a nivel centroamericano.

UN LEGADO CULTURAL QUE SE RENUEVA

Librería Internacional ha impulsado durante tres décadas un diálogo cultural continuo a través de charlas, conversatorios y firmas de libros. Por sus espacios han pasado figuras como los premios Nobel José Saramago y Mario Vargas Llosa, además de Quino, María Dueñas, Robin Sharma, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Julia Navarro, entre muchos otros. Junto a decenas de autores costarricenses, estas actividades han ofrecido una vitrina permanente al talento nacional e internacional.

INNOVACIÓN CONTINUA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS LECTORAS

Desde sus primeros años, la marca entendió que innovar es la mejor manera de crear clientes felices. Así nacieron servicios que hoy son tendencia y que entonces fueron visionarios, como el servicio de pedidos especiales, que permite solicitar títulos no disponibles en el país y recibirlos en un plazo típico de dos a tres semanas. Otra apuesta pionera fue la creación de espacios infantiles dedicados a la curiosidad, la lectura libre y la exploración en familia, clave para sembrar el hábito lector desde la infancia y generar experiencias que trascienden generaciones. Comprometida con acercar los libros en el menor tiempo posible, Librería Internacional ha participado en lanzamientos simultáneos con las fechas globales de publicación. Entre los hitos, destacan las ventas a medianoche de títulos de Harry Potter y, más recientemente, el lanzamiento de la edición especial de Amanecer en la cosecha —quinto libro de la saga Los Juegos del Hambre—.

TREINTA AÑOS DE HISTORIAS COMPARTIDAS

La visión de Librería Internacional se mantiene intacta: ofrecer múltiples opciones de sano entretenimiento y convertir la lectura en una experiencia cercana, accesible y transformadora. Bajo el lema “Celebramos 30 años de ser su lugar feliz”, la marca festeja este aniversario con el propósito de seguir innovando y brindar a sus fieles clientes una experiencia a la altura de sus expectativas.