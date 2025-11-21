El Salvador y Costa Rica emiten los primeros certificados digitales de vacunación contra la fiebre amarilla

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El Salvador y Costa Rica convirtieron a las Américas en la primera región del mundo en emitir certificados digitales de vacunación contra la fiebre amarilla conforme a los estándares de la Red Global de Certificación en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras la OMS completa los procesos de consulta para la implementación de certificados digitales, el certificado internacional en papel continúa siendo requerido para el ingreso de viajeros a ciertos países, asegurando la continuidad y seguridad de los desplazamientos internacionales.

Ambos países lograron este avance gracias a su compromiso con la transformación digital de la salud y el esfuerzo que se está haciendo en la región con la Ruta Panamericana de Salud Digital, una iniciativa impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A través de programas como las conectatones nacionales y regionales y el apoyo técnico de la Red de América Latina y el Caribe para la Salud Digital (RACSEL), cada país ha podido fortalecer su capacidad para emitir certificados digitales de vacunación conforme a estándares internacionales. Javier Guzmán, Jefe de la División de Salud, Nutrición y Población del BID, afirmó: “Este avance muestra cómo la cooperación regional y la infraestructura digital pueden transformar la forma en que las personas acceden a servicios de salud”. Los certificados de fiebre amarilla -y los de polio en algunos países- son los únicos documentos sanitarios reconocidos internacionalmente como requisito de ingreso bajo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Marcelo D’Agostino, jefe de Sistemas de Información y Salud Digital de la OPS, destacó que “el fortalecimiento de la infraestructura digital en salud permitirá que, en el futuro, las personas puedan desplazarse por la región sin necesidad de duplicar vacunaciones ni trámites, algo que representa un avance hacia una salud más equitativa y eficiente en toda América Latina y el Caribe”.