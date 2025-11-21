Empresas & Management

AGRISAL invierte US$3 millones en nueva línea de negocio de bodegas en El Salvador

El proyecto sumará un total de 88 bodegas y 2,500 m² de espacios adaptables para almacenamiento y distribución. La apertura de la sede en Soyapango está proyectada para el segundo trimestre de 2026.

Por revistaeyn.com AGRISAL presentó Mundo Bodegas, una nueva línea de negocio concebida para facilitar el almacenamiento, organización y distribución eficiente de productos, acercando los centros de operación de personas naturales, emprendedores y negocios a sus clientes en El Salvador. Su primera sede inicia operaciones en Plaza Mundo Apopa, y próximamente se sumará una segunda en Plaza Mundo Soyapango, acercando los centros de distribución a donde más se necesitan.

El proyecto sumará un total de 88 bodegas y 2.500 m² de espacios adaptables para almacenamiento y distribución. La apertura de la sede en Soyapango está proyectada para el segundo trimestre de 2026. La inversión global supera los US$3 millones y beneficiará directamente a más de 100 negocios, entre emprendimientos y empresas formales, gracias a ubicaciones estratégicas, flexibilidad de uso, amplio horario, reducción de costos y tiempos. Mundo Bodegas es un centro de distribución diseñado para facilitar el almacenamiento, organización y despacho de productos con rapidez y eficiencia. Esto permite a emprendedores, comercios y empresas reducir tiempos de entrega, optimizar rutas y mejorar su nivel de servicio en la zona norte y oriente de El Salvador.