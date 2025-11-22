Honduras consolida su expansión impulsada por mayor consumo y servicios financieros

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Honduras cerró septiembre de 2025 con un ritmo de crecimiento económico que confirma la solidez de su aparato productivo. De acuerdo con los últimos datos divulgados por el Banco Central de Honduras (BCH), el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) avanzó 3.6 %, apoyada principalmente por una demanda interna más robusta. El consumo de los hogares jugó un papel determinante en este desempeño, beneficiado por un mayor ingreso disponible, tanto por incrementos salariales como por el continuo flujo de remesas familiares, además de una inflación que ha perdido dinamismo.

Este entorno favorable permitió que sectores clave de la economía mantuvieran una tendencia positiva. Entre ellos destacan la Intermediación Financiera, las Telecomunicaciones, la Agricultura y Ganadería, el Comercio, el Transporte y la Manufactura, que en conjunto sostienen la trayectoria ascendente de la producción nacional. En la comparación interanual —septiembre de 2025 frente al mismo mes de 2024— la actividad económica mostró un incremento de 3.7 %, lo que confirma la recuperación y el fortalecimiento del tejido empresarial hondureño. Además, la serie de tendencia-ciclo registró una expansión de 4.6%, impulsada especialmente por el renovado dinamismo de la industria manufacturera. Uno de los sectores con mayor protagonismo fue el financiero. La Intermediación Financiera, junto a Seguros y Fondos de Pensiones, acumuló un crecimiento de 10%, derivado del incremento en el crédito dirigido al comercio, el consumo y actividades vinculadas al transporte y telecomunicaciones. El aumento en comisiones por préstamos, transferencias y operaciones con tarjetas de crédito también aportó al resultado.