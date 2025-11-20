Huelga de empleados de Starbucks se amplía a más cafeterías en EEUU

POR EFE

La huelga de empleados de Starbucks afiliados al sindicato Starbucks Workers United (SWU) se amplió este jueves a más cafeterías en Estados Unidos una semana después de iniciarse la acción, con la que reclaman mejores condiciones laborales.

El sindicato indicó hoy que los establecimientos en huelga han subido de 65 a 95 en todo el país, y los empleados que protestan han pasado de ser 1.000 a 2.000, sin aparentes avances para cerrar un convenio colectivo en una negociación estancada desde hace meses.

"Simplemente queremos un salario neto más alto, mejores horas, protecciones más fuertes y el fin del acoso sindical. Han pasado meses desde que Starbucks nos ofreció una propuesta de contrato seria. Hasta que lo hagan, seguiremos escalando", dijo el SWU en X.